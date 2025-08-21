Una exestudiante con cáncer demanda a su universidad por exponerla a productos químicos peligrosos: "Manipulaba pesticidas sin la protección adecuada"

Durante años, una joven investigadora internacional persiguió el sueño de formarse en una de las universidades más prestigiosas del mundo en el área de las ciencias agrícolas. La oportunidad le llegó a través de un máster en horticultura que incluía trabajos de campo.

Lo que parecía un paso decisivo para su carrera académica se transformó en una experiencia traumática marcada por la enfermedad. Años después de finalizar sus estudios, la exalumna sufre secuelas permanentes que atribuye directamente a las condiciones en las que desempeñó sus investigaciones.

Ahora, a los 41 años y tras hacer frente a un diagnóstico de cáncer, ha decidido llevar a los tribunales a la universidad en la que estudió, a la que reclama una compensación millonaria con el argumento de que sus derechos como estudiante e investigadora fueron vulnerados.

Falta de aire

Ling Long Wei, originaria de China y residente en Estados Unidos, ha presentado una demanda de 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) contra la Universidad Estatal de Míchigan (MSU), según informa el diario 'The Independent'. Alega que entre los años 2008 y 2011, mientras trabajaba como asistente de investigación, fue obligada a manipular pesticidas y herbicidas sin la protección ni el entrenamiento adecuados, lo que le ocasionó un cáncer de tiroides.

Según la demanda, Wei pasaba jornadas de hasta 8 horas aplicando productos químicos en campos de cultivo fuera del campus, "sin mascarillas, guantes ni ropa apropiados". "Mientras echaba estos químicos tóxicos, el viento llevaba los pesticidas directamente a su cara", recoge el documento.

En su testimonio, la exestudiante detalla que fue expuesta a estas sustancias "durante más de 7.000 horas" sin supervisión ni medidas de seguridad. Aunque en 2010 comenzó a sufrir falta de aire, el centro médico de la universidad atribuyó los síntomas a la ansiedad, mientras que sus superiores insistían en que los productos eran "seguros".

Cáncer papilar de tiroides

Wei afirma ahora que no denunció su situación en aquel momento por miedo a represalias y trato hostil. "Me intimidaban y temía malograr mi futuro académico", ha explicado su abogada, Maya Greene, en una rueda de prensa.

La demanda también sostiene que el manejo de pesticidas sin protocolos de protección fue lo que desencadenó el cáncer papilar de tiroides que se le diagnosticó en 2024. Desde entonces ha pasado por varias operaciones y tratamientos, y aunque actualmente el cáncer se encuentra en remisión, sufre estas secuelas crónicas:

Necesidad de medicación hormonal diaria de por vida.

Fatiga persistente y desequilibrios hormonales.

Problemas de fertilidad.

Riesgo permanente de recaída.

"Mi recuperación ha sido muy difícil", relata Wei. "Viviré siempre con una cicatriz, con medicación diaria y con los efectos emocionales de este proceso", reconoce.

La respuesta de la Universidad de Míchigan

La Universidad Estatal de Míchigan ha declinado hacer comentarios sobre el caso, con el argumento de que está en los juzgados. No obstante, una portavoz ha subrayado que la institución "prioriza la salud y seguridad de toda la comunidad universitaria" y que cumple con las normativas estatales y federales en materia de seguridad laboral.

Especialistas en oncología advierten que, aunque es complejo establecer una relación directa entre una sustancia y un caso individual de cáncer, existen pesticidas reconocidos como carcinógenos. La demanda de Wei reabre el debate sobre los riesgos de exposición en entornos universitarios y la responsabilidad de las instituciones académicas en la protección de sus estudiantes e investigadores.