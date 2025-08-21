Dietas
Un nutricionista avisa de los alimentos que no te dejan perder peso: "Se te va a ir el balance calórico diario"
Muchas son las personas que confunden los productos alimenticios sanos con los bajos en calorías
Si el calor reduce el apetito, ¿por qué en verano ganamos algunos kilos de más?
El ayuno intermitente, más útil para perder peso que una dieta baja en calorías, según un estudio
María Rueda
Para poder bajar de peso, hay que tener en cuenta que no todos alimentos considerados saludables nos van a poder permitir llegar a nuestro objetivo. Adrián Muria, un nutricionista que publica contenido en sus redes sociales, sabe muy bien qué productos alimenticios pueden dificultar el que adelgacemos aunque sean comúnmente considerados sanos.
Atención si quieres perder peso
“El aguacate y los frutos secos, lo diré siempre, son dos alimentos saludables que no nos van a dejar bajar de peso”. Así de contundente se ha mostrado el experto, quien ha explicado que, pese a sus grandes nutrientes, son productos que tienen a la vez muchas calorías.
No es oro todo lo que reluce
Muria explica que hay personas, sobre todo chicas, que publican en Instagram lo que comen para perder peso: “Una tostada con un aguacate entero troceadito, con su semilla de chía por encima, de lino, su aceite de oliva y algún fruto seco triturado”, asegura que cuentan.
Y es que, tal y como ha dicho el dietista, “si tú quieres bajar de peso y solamente puedes comer 1.500 calorías al día, solo en esa tostada llevas 700”.
Y es que pese a sus numerosos beneficios y por muy saludable que sean, si tu objetivo final es adelgazar no debes consumirlos en exceso. Con eso “se te va a ir el balance calórico diario”, ha concluido el profesional.
