Dietas

Un nutricionista avisa de los alimentos que no te dejan perder peso: "Se te va a ir el balance calórico diario"

Muchas son las personas que confunden los productos alimenticios sanos con los bajos en calorías

Si el calor reduce el apetito, ¿por qué en verano ganamos algunos kilos de más?

El ayuno intermitente, más útil para perder peso que una dieta baja en calorías, según un estudio

Persona pesándose en una báscula

Persona pesándose en una báscula / Archivo

María Rueda

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Para poder bajar de peso, hay que tener en cuenta que no todos alimentos considerados saludables nos van a poder permitir llegar a nuestro objetivo. Adrián Muria, un nutricionista que publica contenido en sus redes sociales, sabe muy bien qué productos alimenticios pueden dificultar el que adelgacemos aunque sean comúnmente considerados sanos.

Atención si quieres perder peso

“El aguacate y los frutos secos, lo diré siempre, son dos alimentos saludables que no nos van a dejar bajar de peso”. Así de contundente se ha mostrado el experto, quien ha explicado que, pese a sus grandes nutrientes, son productos que tienen a la vez muchas calorías.

No es oro todo lo que reluce

Muria explica que hay personas, sobre todo chicas, que publican en Instagram lo que comen para perder peso: “Una tostada con un aguacate entero troceadito, con su semilla de chía por encima, de lino, su aceite de oliva y algún fruto seco triturado”, asegura que cuentan. 

Y es que, tal y como ha dicho el dietista, “si tú quieres bajar de peso y solamente puedes comer 1.500 calorías al día, solo en esa tostada llevas 700”.

Noticias relacionadas y más

Y es que pese a sus numerosos beneficios y por muy saludable que sean, si tu objetivo final es adelgazar no debes consumirlos en exceso. Con eso “se te va a ir el balance calórico diario”, ha concluido el profesional.

@adrianmuriacoach EL AGUACATE Y LOS FRUTOS SECOS NO TE DEJAN BAJAR DE PESO. Antes de criticar el video, escucha bien y lee esto; el aguacate y los frutos secos son alimentos saludables altamente calóricos, los cuales si comemos sin control romperán ese balance calórico diario para estar en déficit y poder bajar de peso. Aunque vimos de forma saludable como te pases de las calorías que has de comer al día, engordarás y si es preferible comer estos alimentos que bollería u otra porquería, pero con los dos no bajarás de peso si te pasas de calorías. SON MATEMÁTICAS. #saludable #comidasana #nutricion #bajardepeso #perdidadepeso ♬ sonido original - Adrian Muria

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  4. Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
  5. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  6. Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
  7. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  8. Lagarde advierte de una desaceleración de la economía a partir del tercer trimestre por los aranceles

El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet

La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet

Más cambios de tiempo en Catalunya: nuevos avisos del Meteocat

Más cambios de tiempo en Catalunya: nuevos avisos del Meteocat

El Parlamento navarro reclama a la Audiencia Nacional informes de la UCO para su investigación del caso Cerdán

El Parlamento navarro reclama a la Audiencia Nacional informes de la UCO para su investigación del caso Cerdán

Nuevo riesgo de adicción a la tecnología: niños que sustituyen amigos reales por avatares de IA

Nuevo riesgo de adicción a la tecnología: niños que sustituyen amigos reales por avatares de IA

El gobierno de Collboni comparecerá ante la oposición por la huelga de socorristas

El gobierno de Collboni comparecerá ante la oposición por la huelga de socorristas

Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida

Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida

La oficina antiocupación de Mataró gestiona 78 casos conflictivos en su primer año y resuelve el 40%

La oficina antiocupación de Mataró gestiona 78 casos conflictivos en su primer año y resuelve el 40%