¿Es bueno desayunar cada día un plátano? Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo

Mirar la nevera o el cesto de frutas por la mañana y encontrar un plátano es algo tan cotidiano que a menudo no le damos importancia. Su color amarillo y su versatilidad convierten esta fruta en una invitada frecuente para comer sola, en batidos o incluso como acompañante de tostadas.

Fácil de pelar y transportar, el plátano se ha ganado un hueco en desayunos de todo el mundo. Más allá de su sabor dulce y de su comodidad, ofrece múltiples beneficios, aunque también hay algunas precauciones a tener en cuenta sobre su consumo.

Ayuda a la digestión y el estado de ánimo

Comer un plátano a primera hora no solo representa un aporte de energía inmediato. También puede influir en tu digestión, tu estado de ánimo e incluso en el funcionamiento de tu corazón. Pero, como con cualquier alimento, la clave está en cómo y cuándo se toma.

Uno de sus mayores atractivos es su aporte energético. Gracias a sus carbohidratos naturales y vitaminas del grupo B, proporciona un impulso estable sin provocar el "bajón" típico de los azúcares refinados. La fibra que contiene ralentiza la absorción de azúcar, manteniendo la energía durante más tiempo.

Alto contenido en potasio

En el terreno digestivo, el plátano aporta entre 3 y 5 gramos de fibra, además de almidón resistente (en los menos maduros) que nutre a las bacterias beneficiosas del intestino.

Plátanos. / Dainis Graveris (Unsplash)

Otro punto fuerte es su contenido en potasio (unos 400 mg por unidad), que ayuda a regular la presión arterial y relajar los vasos sanguíneos. Además, el plátano contribuye a estabilizar el azúcar en sangre gracias a la combinación de fibra soluble y almidón resistente.

Vitaminas y triptófano

Estos son los principales beneficios de comer plátano, pero hay varios más:

Favorece la recuperación muscular gracias al potasio y magnesio.

gracias al potasio y magnesio. Aporta vitamina B6 y triptófano, que ayudan a producir serotonina y dopamina, lo que favorece la mejora del estado de ánimo.

Contiene antioxidantes como la vitamina C y el manganeso, que refuerzan el sistema inmunitario.

como la vitamina C y el manganeso, que refuerzan el sistema inmunitario. Puede ser un tentempié útil y fácil de comer antes o después del ejercicio físico.

Cuidado si sufres diabetes o problemas renales

Pese a sus numerosas virtudes, también hay salvedades importantes. Su contenido en azúcares naturales (unos 25-30 gramos) puede provocar picos de glucosa si se consume solo, especialmente en personas con diabetes. Además, quienes padecen enfermedades renales deben moderar su ingesta debido al potasio.

Plátanos dentro de cajas. / Pexels / Renata Brant

En cuanto al momento ideal para comerlo, la mañana es perfecta para aprovechar su energía, mientras que por la noche puede ayudar a relajar músculos y favorecer el sueño gracias al triptófano. En cualquier caso, se recomienda acompañarlo de proteína o grasa saludable para equilibrar la respuesta glucémica.

En resumen, desayunar un plátano puede ser un hábito saludable, siempre que se haga con moderación y teniendo en cuenta las necesidades individuales. Por tanto, si piensas introducir un cambio significativo en tu dieta, mejor consultar antes la opinión de un médico.