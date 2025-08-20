Revistas
Woman septiembre te regala el indispensable de Moncho Moreno para una vuelta a la rutina de diez
El acondicionador y protector del cabello de Moncho Moreno para incorporar a tu rutina ya está en quiosco con el nuevo número de Woman
Queda poco para la llegada de él que para muchos es el comienzo del año: septiembre. En esta época, como amantes de la moda y la belleza no podemos dejar de mirar todas aquellas novedades y best sellers en el mercado para incorporar a la rutina. Porque, creednos, darse un capricho beauty tras las vacaciones anima y la vuelta a la rutina se afronta de otra manera.
Es por ello, que este mes, Woman te acompaña en la ‘rentrée’ con un producto de regalo que (estamos convencidas), no podrás dejar de utilizar en tu día a día. Si, hablamos de Bond, J’ aime Bond de Moncho Moreno.
Este acondicionador reparador intensivo sin aclarado y protector solar y térmico se convertirá en tu nuevo aliado en la rutina diaria. Ideal para todo tipo de cabellos, repara, nutre y protege profundamente la fibra capilar consiguiendo un cabello más fuerte, revitalizado y con un aspecto saludable y rejuvenecido. Un producto ideal para recuperar el pelo tras el verano.
Woman septiembre, un homenaje al talento español
Este mes de septiembre, te traemos todas las nuevas tendencias de moda y belleza para que estés al día antes de la vuelta a la oficina.
Además, este nuevo número es un auténtico homenaje al talento español. Nos trasladamos Sevilla para memorar nuestra I Edición de los Premios Woman Andalucía el pasado mes de julio. Una cita en la que el esfuerzo, la constancia y el empeño en sectores como la moda, la belleza, las ciencias y las artes brillan entre las páginas de esta nueva edición.
¡Ya disponible en tu quiosco!
