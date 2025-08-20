Redes sociales
Una taxista, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: "Me pica todo"
La joven ha contado a través de sus redes sociales el incidente que vivió en la ciudad malagueña
Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt
Sarai Bausán García
Los trabajadores que deben realizar su labor de cara al público atesoran en su memoria miles de anécdotas y experiencias de todo tipo sobre las diferentes y curiosas situaciones a las que se han tenido que enfrentar cuando llevaban a cabo su tarea. Una realidad que se multiplica en el caso de profesiones como la de taxista, en el que la cercanía con el cliente y el ambiente de intimidad que se crea en el interior del vehículo hace que muchos pasajeros se desenvuelva con una mayor naturalidad de lo que lo harían en otro entorno, dejando tras de sí historias únicas.
Es lo que le ha pasado a una taxista de Marbella que ha mostrado a través de su perfil de TikTok 'pauntaxiquepillo' la situación que ha vivido con uno de sus pasajeros y que le ha obligado a parar el vehículo en mitad de la carretera. "Me pica ya todo", ha explicado la joven.
Tal y como ha relatado ella misma, todo ha ocurrido cuando un pasajero ha entrado en su turismo y, "en mitad del trayecto", ha empezado a actuar de forma extraña, sacudiéndose repetidamente el pelo para intentar quitarse algo. "Dice 'Madre mía, vaya bicho, no sé si era una araña o una pulga o qué, lo he tirado ahí a la alfombrilla'", ha asegurado la taxista.
Esta taxista de Marbella, obligada a parar por la presencia de un inesperado pasajero
Tras esto, la joven ha procedido a preguntarle por el tamaño del insecto y su posible ubicación ante el temor de no saber "dónde va a estar ahora". "Total, que a mí me pica ya todo, no sé dónde está es bicho y solo espero que se haya matado del golpe", ha recalcado el tono de humor la profesional.
Una situación que ha obligado a la taxista a detener el vehículo en mitad de la carretera para intentar encontrar este "bicho": "El cliente me ha dicho 'Eso se me ha caído de un árbol con el viento que hace' y digo 'pues gracias por echármelo aquí en el coche'". A lo que ha añadido: "Por lo menos, no habérmelo dicho, para que yo no supiera que eso está aquí".
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: 'No tenía ni idea
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor