¿Por qué debes pasar una tarjeta por tu brazo si ves este picotazo? El truco del enfermero Jorge Ángel para curar uno de los problemas más graves que te pueden pasar en verano

En las piscinas, en el campo y hasta incluso en tu casa, las avispas o las abejas sobrevuelan el cielo durante el verano. Estos molestos insectos son un incordio, porque si los ves cerca sabes que el peligro se aproxima. Un ligero movimiento inesperado puede suponer que acabes con un picotazo molesto en tu brazo o en tu pierna, por eso, debes conocer los consejos del enfermero Jorge Ángel para que no se infecte la herida.

Con la llegada del calor y las actividades al aire libre, aumentan las probabilidades de sufrir una picadura de abeja o avispa. Aunque muchas veces no pasan de ser un susto y una ligera molestia, en ciertos casos pueden desencadenar reacciones alérgicas graves si no se actúa correctamente.

Picaduras frecuentes en verano

Las abejas y avispas están especialmente activas en los meses cálidos. Sus picaduras suelen ocurrir cuando se sienten amenazadas, ya sea porque se las molesta sin querer o por la atracción hacia alimentos y bebidas en terrazas y pícnic. En el caso de las abejas, al picar, dejan el aguijón clavado, mientras que las avispas pueden picar varias veces sin dejarlo.

La mayoría de las veces, estas picaduras provocan enrojecimiento, hinchazón, dolor focalizado o solo un picor. Sin embargo, en personas alérgicas, pueden producirse reacciones mucho más serias, como urticaria generalizada, dificultad para respirar, inflamación de lengua o labios, e incluso un shock anafiláctico. En estos casos, se debe acudir de inmediato a un centro médico.

Qué hacer si te pica una abeja o avispa

El enfermero Jorge Ángel ha publicado una serie de consejos para actuar con seguridad: "Si el aguijón está visible, lo mejor es coger una tarjeta y arrastrarlo", explica. Nunca hay que usar pinzas, ya que pueden presionar y liberar más veneno.

Luego, se debe "aclarar la zona con agua y jabón" para limpiar cualquier resto y reducir el riesgo de infección. Aplicar hielo envuelto en un paño también ayudará a reducir la inflamación y calmar el dolor. Evita remedios caseros como el barro porque pueden infectar la zona, advierte el enfermero.

Finalmente, vigila signos de reacción alérgica como urticaria, hinchazón o dificultad respiratoria. Ante cualquiera de estos síntomas, es vital acudir a urgencias.

Prevenir las picaduras también es clave, por eso evita perfumes dulces, cubre alimentos al aire libre y no hagas movimientos bruscos si una abeja se te acerca. Así no tendrás que usar ninguno de estos trucos.