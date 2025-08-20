El Registro Civil de Colombia aclara el caso Chat Yipití: "No existe ninguna inscripción de nacimiento con ese nombre"

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, las tendencias y los fenómenos digitales han cruzado desde hace tiempo la barrera de las pantallas para impactar en nuestra vida cotidiana. Internet y las redes sociales no solo nos conectan, sino que también moldean nuestras costumbres, nuestro lenguaje y, en ocasiones, incluso las decisiones más personales. Fue en este contexto en el que saltó la supuesta noticia de que una pareja de Colombia había elegido para su hija el nombre de 'Chat Yipití'.

La información, de la que se hicieron eco medios colombianos de prestigio como 'El Tiempo', recorrió el planeta en pocas horas, generando un aluvión de reacciones en internet. Desde el humor hasta la incredulidad, el nombre presuntamente elegido para la recién nacida se convirtió en tema de debate y conversación.

Tal fue la difusión que alcanzó la supuesta noticia que la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia salió este martes a desmentirla en la red social X: "Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti".

"Dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté - Córdoba [el municipio donde se ubicaba el registro] sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular", añade el comunicado del Registro Civil colombiano.

La institución recalca que esa noticia no es cierta y que, hasta el momento, en Colombia no hay ninguna persona registrada con ese nombre, según informa 'El Tiempo'.

Chat Yipití Bastidas Guerra

El bulo se originó en medios locales y daba datos tan precisos como el nombre completo de la bebé (Chat Yipití Bastidas Guerra) y la hora del registro (el viernes 15 de agosto hacia las 21.15 hora local).

Según el marco legal colombiano, los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil pueden oponerse a la inscripción de nombres que consideren ofensivos, ridículos o que atenten contra la dignidad del menor.

Facebook, Siri, Google...

Los precedentes también invitaban a dar la noticia por veraz. En el pasado ya se habían registrado otros nombres inusuales que habían causado revuelo. Los expertos en sociología han señalado que este fenómeno refleja la influencia de la cultura digital y el deseo de algunos padres de dar a sus hijos una identidad única frente a la globalización de nombres más tradicionales. Algunos ejemplos recientes de nombres extravagantes son:

Facebook

Ender (personaje de ciencia ficción de la novela El juego de Ender)

Goku (personaje de anime de la serie Dragon Ball)

Siri (asistente virtual de Apple)

Google

Los límites de la originalidad en la elección del nombre de los hijos es un debate abierto. En España, por ejemplo, el Registro Civil denegó el nombre de 'Lobo' por considerarlo despectivo, pero la decisión fue revertida por un juez tras la presión de una campaña en redes sociales.