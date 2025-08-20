Estas son las mejores formas de conservar plátanos durante más tiempo

El plátano es la fruta favorita de millones de personas y tiene múltiples beneficios para la salud. Es una excelente fuente de potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial y la función muscular.

Especialmente cuando están maduros, cuentan con fibra que favorece la digestión y contribuye a evitar el estreñimiento. No obstante, el plátano es una fruta que tarda poco tiempo en madurar. De esta forma, pueden pasar pocos días desde que esté óptimo hasta que aparezcan manchas y adopte una textura blanda.

En este contexto, el medio 'The Optimist Daily' ha publicado un artículo con recomendaciones de expertos en nutrición y seguridad alimentaria para retrasar el proceso de maduración de los plátanos.

Según Martin Bucknavage, de la Universidad Estatal de Pensilvania, "no conviene dejar los plátanos sobre una encimera donde les dé el sol a través de la ventana. Eso no ayuda en nada". Por tanto, el especialista aconseja buscar un espacio fresco, seco y evitando la luz directa.

El frigorífico puede ser útil para cuando los plátanos ya están maduros, ya que el frío puede alargar su vida un par de días. Aunque la piel obtenga un tono oscuro, la pulpa de la fruta mantiene un buen estado en su interior. Sin embargo, enfriar el plátano antes de tiempo altera su maduración y empeora sus características.

A continuación, el medio de comunicación destaca la función del etileno. "La mayor parte del etileno sale por el tallo", apunta Bucknavage. En este caso, envolver esta zona con papel de aluminio o un film de plástico podría retrasar el proceso de maduración un par de días.

Por otra parte, la publicación destaca que dejar la fruta en una superficie dura fomenta que pueda recibir golpes y acelere su oscurecimiento. En este sentido, es mejor colgarlos de un gancho para que no reciban presión: "Al estar suspendidos, no se golpean tanto, así que no aparecen esas grandes manchas marrones".

Finalmente, la nutricionista Cindy Brison, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, recomienda evitar almacenar los plátanos en bolsas de plástico o recipientes cerrador. Estos envases cerrados favorecen la acumulación de etileno: "no se recomienda porque eso provoca un deterioro muy rápido", termina la experta.