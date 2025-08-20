Laura Varo, experta en hogar, sobre cómo reducir la temperatura en verano: "Económicos y fáciles de aplicar"

Con el calor sofocante que sufrimos en verano, cualquier consejo para refrescarse es bienvenido. Buscar alternativas para no acusar tanto las elevadas temperaturas puede ser todo un rompecabezas, ya que no siempre el aire acondicionado o un simple ventilador son la solución a este problema.

De ello habla Laura Varo en su perfil de Instagram, '@ordena_t_', donde a mitades de agosto de 2025 cuenta con casi 300.000 seguidores. En uno de sus últimos vídeos, Varo la experta en orden, limpieza y hogar comparte cinco consejos para combatir el calor de forma eficiente y sencilla desde casa: "Son económicos y fáciles de aplicar".

Hidratación, suelo húmedo y electrodomésticos por la noche

El primer consejo es esencial: mantenerte hidratado con agua fría. "Una buena opción es utilizar botellas térmicas". Además de mantener la temperatura del agua durante todo el día, estos envases reutilizables son tan versátiles como resistentes, ideales para viajar y compatibles con cualquier contexto, desde la oficina hasta el gimnasio. A su vez, beber, incluso cuando no existe una sensación de sed, puede ser esencial para la salud durante la temporada estival.

El segundo consejo que da es el siguiente: "Moja el suelo de vez en cuando para refrescar el ambiente". Al mojar el suelo con agua fría, lograremos que su temperatura disminuya notablemente, de manera que nuestra casa quede mucho más fresca. Si, además, echamos unas gotas de aceite esencial de nuestro aroma favorito, conseguiremos que desprenda una fragancia muy agradable.

¿Tercer consejo? Modificar las rutinas. "Pon la lavadora y el lavavajillas por la noche, ya que en funcionamiento son una gran fuente de calor", explica Varo. Tanto el motor como el propio electrodoméstico, debido a su rendimiento, generan calor que es evitable.

El cuarto consejo que da es vigilar las ventanas: "Durante el día, cierra las ventanas y baja las persianas de aquellas habitaciones donde entre directamente el sol y por la noche, haz lo contrario, abre para que se refresque la casa", recomienda.

El 'método egipcio'

El quinto consejo que da Varo es quizás menos conocido. Consiste en lo que se conoce como el 'método egipcio': "Usa sábanas de lino o algodón y, para refrescarlas, pulveriza agua fresquita antes de dormir". Este truco es a menudo llevado a cabo en los hoteles, ya que ayuda a humedecer las sábanas, permitiendo un sueño mucho más fresco, cómodo y eficiente.