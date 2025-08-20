Indemnizado con 4.000 euros un empleado municipal que trabajó menos de la mitad del tiempo que estuvo contratado

Una reciente resolución administrativa ha puesto el foco sobre un caso laboral inusual que implica a un ayuntamiento y a uno de sus empleados. El fallo establece que la institución actuó de manera incorrecta en la forma en que extinguió la relación laboral, por lo que ha de pagar una compensación económica al trabajador.

El caso no ocurrió en España, sino exactamente en sus antípodas, en Nueva Zelanda. Richard Lyons había sido contratado a tiempo completo por la entidad municipal de Rotorua Lakes con una jornada de 40 horas semanales. Desde el inicio de su contrato, comenzaron a acumularse ausencias y problemas de comunicación con la gerencia, lo que generó tensiones internas. La situación se prolongó durante varios meses y terminó con su despido fulminante.

En el proceso judicial se evidenció que, pese a las dificultades personales y médicas que alegó el trabajador, la administración no aplicó los procedimientos establecidos en su propio reglamento. Esto fue clave para que la Autoridad de Relaciones Laborales de Nueva Zelanda fallara en favor del empleado en parte de las reclamaciones.

Los registros del caso revelan:

Un total de nueve días de ausencia en las primeras 10 semanas de trabajo.

en las primeras 10 semanas de trabajo. Falta de aviso previo en varias ocasiones antes de no acudir a su puesto.

en varias ocasiones antes de no acudir a su puesto. Discrepancias entre los días cubiertos por certificados médicos y las ausencias reales.

por certificados médicos y las ausencias reales. Varias convocatorias a reuniones que el empleado no atendió.

Pérdida de confianza

El ayuntamiento de Rotorua Lakes defendió su decisión alegando pérdida de confianza y un historial de ausencias prolongadas sin justificación adecuada. Sin embargo, la autoridad señaló que, aunque existían motivos para considerar la conducta como un problema grave, no se habían agotado las advertencias progresivas ni explorado la opción de una desvinculación por incapacidad médica.

Durante la audiencia, Richard Lyons reconoció que "en retrospectiva, el empleo no era el adecuado" para él y que atravesaba problemas de salud que afectaban su rendimiento, llegando a describirse como “vago” y “confuso” en ocasiones. La autoridad consideró que esto no le eximía de responsabilidad, pero concluyó que el proceso de despido fue irregular.

La autoridad laboral de Nueva Zelanda rechazó otorgar una compensación al trabajador por daños morales, argumentando que sus propias acciones contribuyeron a la situación. No obstante, ordenó el pago de salarios perdidos, equivalentes a unos 7.500 dólares neozelandeses (cerca de 4.000 euros).