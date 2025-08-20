El horóscopo de mañana, jueves 21 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 21 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque no planee nada en concreto todo le saldrá de maravilla. Procure no mezclar dinero y amistad. Relaciones afectivas en cotas altas. Usted y alguien muy especial harán un corto viaje, que resultará maravilloso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No habrá problemas de ningún tipo si visita hoy a sus parientes políticos. Su vida sentimental se presenta un tanto apagada. No deje que las cosas se resuelvan por si solas y déles el impulso que necesitan. En sus relaciones amistosas procure no hacer comentarios fuera de lugar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Revolviendo entre trastos encontrará algo muy útil. En sus relaciones familiares habrá susceptibilidad a flor de piel, por lo que le conviene medir bien sus palabras. Por la noche lo pasará bien con sus amigos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se prevé un cambio radical en su vida a muy corto plazo. Hoy le ocurrirá algo inesperado que le llevará a esa determinación. Concentrarse en este tema será ocupación prioritarias. Relaciones afectivas dentro de la normalidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure dominar sus nervios y tómese las cosas con calma. Si se esfuerza en ser un poco más comprensivo con quienes le rodean evitará roces innecesarios. En el amor alternarán los claros y las nubes.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy será buen momento para poner en orden sus asuntos profesionales. Su panorama social presenta matices contradictorios. Deberá emplear la diplomacia para tratar con alguien que le interesa en el plano laboral.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure ser más sencillo y prescinda de ese toque de presunción que no es bien acogido. Tendrá ocasión de pasar buenos momentos con sus amigos. Su pareja acaso le haga alguna observación poco agradable. Sepa disculparla.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Pasará gran parte del día un tanto descentrado y sin decidirse por nada en concreto. Controle su nerviosismo, pues podría surgir una fricción con la persona querida o con un amigo. No se quede más tiempo del debido en un compromiso social.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su tranquilidad podría verse alterada por una discusión con un familiar o amigo. Se sentirá feliz dedicándose a sus asuntos privados. Podrían surgir algunas complicaciones relacionadas con un viaje.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Procure rehuir compromisos sociales y aproveche un día en que su creatividad estará en cotas muy altas. Conseguirá ilusionarse con alguna de sus ideas. La nota dominante hoy será su entusiasmo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus evasivas podrían originar una discusión por cuestiones de dinero en su entorno familiar. En sus relaciones amistosas no es momento oportuno para insistir en sus puntos de vista. La velada resultará mucho mejor de lo que espera.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Evite situaciones tensas y mucho menos trate de provocarlas. Preferirá estar solo y acaso decida dedicar el día a actividades tranquilas. Es muy posible que despierte a una nueva afición. Cuidado con las corrientes de aire.