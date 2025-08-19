Incendios forestales
¿Qué pasa si tu casa se quema por un incendio forestal? La información que necesitas saber
Hasta cuatro mil hectáreas por hora: la oleada de los incendios veloces en Zamora
Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días, según el recuento de Copernicus
Pedro Sanjuán
Los incendios forestales siguen arrasando en partes del país, con hasta 200.000 hectáreas quemadas en los últimos cuatro días. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales, y la Unión Europea ya ha anunciado que movilizará medios y bomberos de siete estados miembro para ayudar a España en la lucha contra los incendios.
En este contexto, la expansión descontrolada del fuego puede suponer un riesgo para muchas viviendas, por lo que es vital saber qué hacer en caso de que llegue a tu casa y cause daños estructurales o de otro tipo; ya sea por un incendio forestal o bien por un incendio provocado, ¿a qué tienes derecho si tu casa se quema?
¿Qué pasa si tu casa se quema?
Tal y como explica el despacho de abogados Legálitas, si se cuenta con una póliza de incendio los afectados tienen una semana para dar parte a su aseguradora. Las pólizas de hogar cubren daños materiales, alojamiento provisional y costes de reconstrucción, por lo que es esencial hacer fotografías que constaten los daños provocados por el incendio.
El seguro de comunidad se encarga de los desperfectos en bienes comunes, mientras que los seguros agrarios, gestionados por Agroseguro S.A., se ocupan de los daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, incluyendo su regeneración y repoblación de estos
Qué hacer si el fuego es provocado
Si la póliza personal no tiene cobertura y el accidente es fortuito, no es posible reclamar a terceros. En cambio, si el fuego es intencionado y el autor es identificado, se le puede reclamar directamente.
Si el responsable cuenta con un seguro de responsabilidad civil, podrás ejecutar una acción directa frente a su aseguradora. En cambio, en caso de que el responsable no tenga seguro, la única forma de compensación son las ayudas estatales que el Gobierno apruebe por Real Decreto, o bien la declaración de la zona como 'gravemente afectada por emergencia de protección civil'.
