Una bebé, bautizada con el nombre 'Chat Yipití': las redes enloquecen

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, las tendencias y los fenómenos digitales han cruzado desde hace tiempo la barrera de las pantallas para impactar en nuestra vida cotidiana. Internet y las redes sociales no solo nos conectan, sino que también moldean nuestras costumbres, nuestro lenguaje y, en ocasiones, incluso las decisiones más personales. Este es el caso de una pareja de Colombia que ha despertado la atención del mundo por una elección de nombre poco convencional para su hija.

La noticia ha recorrido el planeta, generando un aluvión de reacciones en internet. Desde el humor hasta la incredulidad, la elección del nombre para la recién nacida se ha convertido en un tema de debate y conversación. Esta historia va más allá de un simple nombre: es un reflejo de cómo la cultura digital, la inteligencia artificial y el deseo de diferenciación están transformando la sociedad actual.

El hecho ha suscitado cierta polémica sobre la originalidad y la identidad en la era digital. Aunque para algunos padres es un acto creativo, para otros, la decisión de nombrar a un hijo de una forma tan peculiar puede traer consecuencias negativas en el futuro. ¿Estamos ante el primer paso de una tendencia global de nombres inspirados en la IA, o es un caso aislado?

Chat Yipití Bastidas Guerra

La historia se originó en la localidad de Cereté (Colombia), donde una pareja inscribió a su hija en el registro civil con el nombre de 'Chat Yipití', según el diario 'El Tiempo'. La decisión se convirtió rápidamente en un tema viral en diversas plataformas. Cientos de usuarios han comentado la elección de los padres, con opiniones divididas entre la sorpresa, la crítica (“por eso la maternidad o paternidad no es para cualquiera”) y la aceptación de la excentricidad ("Si es niña: Gemini, si es niño: Copilot").

Según el marco legal colombiano, los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil pueden oponerse a la inscripción de nombres que consideren ofensivos, ridículos o que atenten contra la dignidad del menor. Sin embargo, en este caso, el nombre logró ser aprobado y figura oficialmente en los documentos legales de la bebé, a pesar de las posibles implicaciones que la niña podría enfrentar en su vida escolar y adulta.

Medios locales precisan que el registro de Chat Yipití Bastidas Guerra (así es su nombre completo) se llevó a cabo el viernes 15 de agosto hacia las 21.15 horas en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Facebook, Siri, Google...

Este no es el primer caso de nombres inspirados en la cultura digital o pop. En el pasado, se han registrado otros nombres inusuales que han causado revuelo. Los expertos en sociología señalan que este fenómeno refleja la influencia de la cultura digital y el deseo de algunos padres de dar a sus hijos una identidad única frente a la globalización de nombres más tradicionales. Algunos ejemplos recientes de nombres extravagantes son:

Facebook

Ender (personaje de ciencia ficción de la novela El juego de Ender)

Goku (personaje de anime de la serie Dragon Ball)

Siri (asistente virtual de Apple)

Google

Límites a la originalidad

El fenómeno viral ha trascendido las fronteras de Colombia. En plataformas como X, TikTok y Facebook se han multiplicado los memes, montajes y teorías cómicas, desde canciones improvisadas hasta predicciones sobre el futuro de la niña como "la primera influencer nativa digital".

La elección del nombre reabre el debate sobre los límites de la originalidad en el registro de los hijos. En España, por ejemplo, el Registro Civil denegó el nombre de 'Lobo' por considerarlo despectivo, pero la decisión fue revertida por un juez tras la presión de una campaña en redes sociales.