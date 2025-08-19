El horóscopo de mañana, miércoles 20 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 20 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una oportunidad profesional le dará ocasión para mostrarse absolutamente innovador, pero no se deje convencer para hacer algo que quizás no le convenga. La noche será propicia al romanticismo y la intimidad..

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Consultar con otras personas sobre un asunto profesional no le llevará a conseguir la respuesta que desea. Sea conservador con su dinero y no lo preste sin garantías. Lo más destacado del día vendrá a través de la familia, que le brindará una gran satisfacción.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sus perspectivas profesionales estarán en alza. Quizás tenga un desfase económico producido por su tendencia a gastar demasiado. Ciertamente no es momento adecuado para estar solo. Visite a sus amigos o acuda a algún sitio de reunión. Lo pasará bien con toda seguridad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se sentirá integrado en un nuevo proyecto, pero limítese a cumplir con su cometido y no se deje embaucar por falsas lisonjas. En el plano sentimental puede surgir algún pequeño conflicto que deberá solucionar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Acaso se le acumule el trabajo y tenga que hacer un gran despliegue de energía para que nada se le escape de las manos. Su estado de ánimo será excelente y por la noche se sentirá más inclinado a divertirse que a descansar. No confíe demasiado en una promesa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su objetividad le permitirá hacer un enfoque adecuado de los problemas que puedan surgir en su trabajo. En el plano familiar podrían plantearse desacuerdos, pero sin importancia. Una salida imprevista por la noche resultará muy acertada.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás surjan compromisos de trabajo que le harán sentirse contrariado. Tómese las cosas con calma y no adelante acontecimientos, ya que van a resultar más llevaderos de lo que cree. Tenga cuidado con sus pertenencias personales.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy compaginarán bien trabajo y diversión. En el plano personal conocerá a una persona que le creará problemas. Sea moderado en sus compras y no haga gastos innecesarios.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se precipite a la hora de tomar una decisión profesional aunque le presionen para ello. Recuerde que debe tener mucho tacto en sus conversaciones con otras personas y abstenerse de hacer observaciones improcedentes.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un proyecto profesional resultará más difícil de lo previsto y es posible que haya de desecharlo. Procure no inmiscuirse en asuntos que no son de su incumbencia, pues podría salir mal parado. Usted y su pareja harán planes relativos a su hogar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Continúe trabajando conforme a sus propios criterios y sus progresos serán seguros. Si sale a divertirse con sus compañeros limítese a pasarlo bien y eluda cualquier tipo de comentario relacionado con el trabajo. Sea prudente si conduce.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá que solicitar ayuda para llevar a cabo su cometido. Procure no dispersarse y céntrese en lo que lleva entre manos. Si está buscando casa es posible que encuentre algo que supere a sus deseos..