El insólito consejo del Doctor Felices para dormir mejor en noches tropicales

En las últimas noches, el calor ha sido tan intenso que a miles de españoles les está resultando muy difícil conciliar el sueño. Las altas temperaturas no solo afectan al descanso, sino también al rendimiento durante el día, ya que la falta de sueño puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Por eso, si te está costando dormir, el doctor Juan Manuel Felices ofrece sus consejos para poder acostarse sin necesidad de encender el aire acondicionado.

Las noches de verano se convierten en una auténtica tortura para quienes no logran conciliar el sueño por culpa del calor. El insomnio veraniego es un problema recurrente en miles de hogares.

Cuando suben las temperaturas, el cuerpo tiene más dificultades para regular su temperatura interna, lo que interfiere con el inicio del sueño. Algunos estudios revelan que el cuerpo necesita enfriarse ligeramente para poder entrar en fase de descanso profundo, pero el calor lo impide. Esto provoca despertares nocturnos, insomnio y una sensación de fatiga al día siguiente. Por eso, aplicar los trucos del Dr. Felices te ayudarán a reducir la temperatura corporal.

Mójate las muñecas con agua

El primer truco del Doctor Felices es enfriar el cuerpo desde dentro. Para eso debes colocar las muñecas bajo agua fría durante 30 segundos antes de acostarte. Este gesto permite enfriar la sangre que pasa por las arterias de las muñecas, lo que ayuda a reducir medio grado la temperatura corporal en los primeros minutos en la cama.

Mete los calcetines al congelador, pero no te los pongas

El segundo consejo es también muy efectivo: humedece unos calcetines y mételos al congelador. Al sacarlos, colócalos solo rodeando los tobillos, pero no te los calces por completo, o te despertarás con calor en plena madrugada. El efecto refrescante en los pies contribuye a bajar la temperatura corporal y facilita el sueño.

Usa el método egipcio: dormir sobre una sábana húmeda

Este método está inspirado en tradiciones de los antiguos egipcios, que ya hace 3.000 años padecían los mismos problemas que nosotros. Consiste en pulverizar agua fría sobre la sábana y el cubrecolchón hasta que quede ligeramente humedecido. Al evaporarse, el agua creará una sensación de frescor similar a la de un aire acondicionado natural, bajando la temperatura en la cama durante el tiempo suficiente para dormirse.

Esta rutina sencilla y sin aparatos, puede te ayudará a dormir plácidamente y de manera continua este verano.