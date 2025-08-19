Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más conocidas y recorridas por el norte de España. En 2024, casi medio millón de peregrinos recogieron su Compostela tras recorrer alguna de las rutas jacobeas, un 12% más que en 2023.

La Oficina del Peregrino ha registrado este mes de julio 61.197 personas y ya se han contabilizado 289.178 viajeros en lo que va de año, unos 14.000 más que en la misma fecha de 2024. De esta manera, Galicia podría superar el medio millón de peregrinos anuales por primera vez en la historia.

Sin embargo, el aumento de 'turigrinos' -término que designa a aquellos peregrinos con motivaciones plenamente turísticas- preocupa a los expertos y asociaciones del Camino, ya que este fenómeno en auge provoca a su vez una disminución de peregrinos que recorren el Camino tradicional, derivando en un cambio histórico.

Los 'turigrino', el nuevo tipo de peregrino

Cada vez hay menos peregrinos tradicionales. Esa es la sensación que tienen los expertos en el Camino, que se refieren a los nuevos caminantes como 'turigrinos': "Está creciendo este tipo de persona que viene por el turismo y no por la experiencia espiritual", asegura a Manuel López, presidente de la Asociación Galega de Amigos do Camino de Santiago a '20minutos'.

El término 'turigrino' se refiere a aquellas personas que hacen el Camino "como si fueran unas vacaciones": haciendo etapas cortas, sin cargar grandes mochilas y con noches de hoteles. "Muchos buscan un turismo cómodo y con todos los servicios", dice López, que además explica que ha notado una disminución de la cantidad de personas que hacen el Camino de la forma tradicional y un aumento en la demanda de albergues que permiten reservas o en el uso de servicios de transporte de equipajes, algo que va en contra de lo que han hecho los peregrinos del Camino tradicionalmente.

"La experiencia única del Camino de Santiago se encuentra en el largo recorrido", asegura su presidente, Miguel Pérez, al citado medio. "Se ha convertido en un producto fácil de vender para las agencias turísticas: cuatro o cinco etapas, Compostela asegurada y a casa", lamenta.