El truco de los hoteles de lujo de Dubái para dormir fresco y sin aire acondicionado: “Traemos el método egipcio a 2025”

Vuelven las noches tropicales a nuestro país. Las altas temperaturas vuelven a la península tal y como indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se vivirán noches en las que el termómetro estará por encima de los 20ºC.

Ante esta circunstancia todos buscamos la fórmula para dormir más frescos: abrir la ventana y encender el ventilador o el aire acondicionado, suelen ser las más populares pero hay más cosas que puedes hacer para “encender el aire acondicionado de tu cuerpo”. Así lo explica el médico radiólogo José Manuel Felices en su cuenta de Instagram, donde ya le siguen más de 253.000 personas.

Este divulgador ha compartido una rutina sencilla para dormir fresco y sin aire acondicionado con tres sencillos trucos. Puedes hacerlos todos o sólo alguno de ellos pero todos te ayudarán a bajar tu temperatura corporal.

Agua en las muñecas

El primero de estos consejos es sumergir tus muñecas en agua fría durante 30 segundos. Según el doctor Felices así consigues enfriar la sangre que va directa a todo tu cuerpo y lograrás bajar medio grado la temperatura de tu cuerpo justo antes de meterte en la cama.

Calcetines en el congelador

Si necesitas estar más fresquito durante más tiempo necesitas unos calcetines, pero no para ponértelos. Lo primer que debes hacer es humedecerlos un poco y meterlos en el congelador. Cuando te vayas a acostar los sacas y te los pones sólo rodeando los tobillos. “No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor y acordarte del doctor Felices”, indica el doctor.

Pulverizar agua en la cama

“Traemos el método egipcio a 2025”, explica el radiólogo que también indica que es el truco que utilizan en los hoteles de lujo de Dubai para dormir más frescos. Sólo tendrás que pulverizar agua fresca sobre las sábanas hasta que queden humedecidas por completo. De esta forma, cuando el agua se evapore bajará unos grados la temperatura estarás más fresco para dormir.