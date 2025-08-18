José Abellán, cardiólogo: para dormir mejor "exponte al sol lo antes posible por la mañana”

El sueño es un pilar fundamental para la salud física y mental. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), casi la mitad de los adultos españoles no alcanza un sueño reparador; en concreto, se estima que el 48 % de la población adulta y el 25 % de la población infantil no tiene un sueño de calidad.

Descansar adecuadamente nos ayudará a tener un corazón más sano ya que nos ayudará a regular la presión arterial, el ritmo cardiaco y las hormonas. Pero no sólo es importante calidad sino que también es fundamental la calidad.

Así lo explica el cardiólogo José Abellán, un médico divulgador que se ha hecho muy popular en las redes sociales. Su capacidad para comunicar le ha hecho participar en programas como ‘El Hormiguero’, donde demostró en directo cómo se coloca un stent, mientras que en su cuenta de Instagram ya acumula más de 550.000 seguidores.

En una de sus publicaciones sobre el sueño explica que las funciones del descanso son vitales y muy importantes. El doctor indica que son las siguientes:

Reparación de tejidos y síntesis proteica

Conservación energética y mejor gestión de los recursos

Mejora de la función inmune

Crecimiento durante los primeros años de vida

Ayuda a la memoria consolidando los datos y recuerdos

Mejora y optimiza la función cerebral

Activa el sistema linfático que ayuda a la reparación neuronal

Estrategias para dormir mejor

En base a todo ello, el doctor Abellán ofrece estrategias o recomendaciones basadas en la experiencia de sus propios pacientes: