El horóscopo de mañana, martes 19 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 19 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El entendimiento con socios y colaboradores será perfecto. Aproveche la coyuntura para dar a conocer sus ideas, pues serán bien acogidas. Buenas relaciones afectivas. La velada se anuncia agradable y divertida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En un asunto profesional delicado escuche y observe, pero no se comprometa todavía. Intente no ser tan susceptible y trate de interpretar correctamente lo que le diga una persona de su intimidad. Vida sentimental en cotas altas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día de mucha tensión en su trabajo, pero al final el esfuerzo se verá coronado por el éxito. Buenas relaciones afectivas. Una invitación inesperada les permitirá, a usted y su pareja, pasar una velada deliciosa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Intente agilizar sus asuntos profesionales a través de entrevistas y reuniones de trabajo. Su claridad de juicio le permitirá darles el enfoque correcto. Es posible que reciba noticias poco gratas acerca de una persona que aprecia de veras.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su talante innovador le conducirá, sin duda alguna, a buscar nuevos métodos en sus actividades profesionales. Buenas relaciones amistosas. En el plano familiar procure ser más tolerante y no ponga una nota de discordia en el apacible ambiente que reina en su casa

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En asuntos profesionales tenga más confianza en usted mismo y no busque el beneplácito de los demás. Disfrutará de un excelente humor que pondrá de manifiesto en sus relaciones con amigos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No sea arriesgado y no se deje convencer por propuestas en apariencia interesantes. Procure ser más comprensivo con las personas que le rodean. Tendrá ocasión de asistir a un acontecimiento social en el que se divertirá.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure ser realista en sus aspiraciones y conseguirá excelentes resultados. Buen día para ir de compras, pues le permitirá aprovechar alguna buena oportunidad. Cordialidad y buen humor serán notas destacadas en sus relaciones amistosas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso alguien trate de perjudicarle en el plano profesional. Procure salirle al paso, pero evitando la violencia. No deje que los contratiempos del trabajo influyan en su vida personal, que le deparará muy buenos momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día de mucha actividad en el campo profesional, en el que conseguirá espectaculares avances. Una escapada en grupo para el fin de semana se presenta bajo los mejores auspicios. Sus relaciones amistosas estarán en cotas altas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se aparte ni una pizca de su camino, aunque le parezca que sus progresos no son los que debieran. Sepa poner punto final a su jornada laboral y aproveche su tiempo libre para relajarse y descansar. Cultivar la amistad le proporcionará grandes satisfacciones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá que hacer frente a gastos importantes imprevistos. Procure que su contrariedad no le amargue el día. Relaciones afectivas buenas y posibilidad de conocer a alguien que merecerá la pena.