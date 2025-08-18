El horóscopo de mañana, lunes 18 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de este lunes 18 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buenas perspectivas en ambos planos, tanto el profesional como el sentimental. Sin embargo, deberá sobreponerse a su tendencia a la tristeza, pues no hay motivo para ella. Mezclar amor y amistad le ayudará a ahuyentarla.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La nota más destacada del día estará relacionada con su profesión, a la que debe dar atención preferente. Dedique la velada a la vida familiar, que será fuente de múltiples satisfacciones y le brindará el descanso que precisa.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso deba encargarse de alguna otra actividad relacionada con su profesión. Le surgirá la oportunidad de reanudar viejas amistades. A la hora de divertirse huya de los excesos, pues podría verse involucrado en algo que le pesaría.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Habrá un ligero retroceso en la marcha de sus asuntos profesionales, pues un obstáculo le forzará a desandar el camino recorrido y empezar de nuevo. Procure no deprimirse y esfuércese en pasarlo bien. Sus perspectivas a corto plazo son buenas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy derrochará energía, lo que le permitirá sacar adelante más trabajo del previsto. Acaso decida practicar algún deporte, en el que tratará de superarse. Sus amigos le proporcionarán muy buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sea exhaustivo a la hora de analizar cualquier propuesta comercial. No adquiera algo importante sin comparar precios. Altibajos en sus relaciones afectivas. Por la noche tendrá que atender un compromiso social que resultará muy positivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el campo profesional no se deje llevar de sus impulsos y medite antes de dar un paso, pues podría ser equivocado. Un lazo afectivo que ya existe se fortalecerá. Por la noche disfrutará de excelentes momentos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy su profesionalidad se pondrá de manifiesto. Acaso se le acumulen los problemas, pero será efectivo y expeditivo resolviéndolos. En el plano sentimental procure despejar incógnitas y no dé cabida a la incertidumbre.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El trabajo se desarrollará de forma satisfactoria y sin contratiempos de ningún tipo. Es posible que le surja la posibilidad de adquirir una obra de arte a precio muy ventajoso. Tal vez debiera plantearse el dedicar más tiempo a las personas de su intimidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy reinará la armonía en ambos frentes, tanto en el profesional como en el personal. La vida hogareña le deparará múltiples satisfacciones. Por la noche resultará muy agradable la compañía de una pareja amiga.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el plano profesional procure no adelantarse a los acontecimientos y no dé por sentada una negativa que acaso no se produzca. No haga planes que atañan al futuro de su familia sin consultar con su pareja. Intente ser más moderado en sus gastos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Ándese con cautela, ya que un socio o compañero de trabajo no actuará con lealtad. No se precipite a la hora de invertir y tenga en cuenta los imprevistos que podrían surgir. Las relaciones familiares y sentimentales serán buenas.