Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España.

Un lugar que es muy visitado, y más en los meses de junio, julio y agosto, es el Caribe. Uno de los motivos por los cuales acuden a esta localidad es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica, ya que esta localidad contiene paisajes paradisiacos, playas tranquilas y cálidas, a la vez que transparentes.

Muchos españoles eligen viajar a estos lugares para experimentar diferentes estilos de vida. El último en explicar su experiencia en redes sociales ha sido el creador de contenido 'El mundo de Pirulo', que ha acudido para pasar unos días de relax.

El gaditano empezó explicando en el vídeo, que contiene más de 65 mil visitas en TikTok, que "a ver, gente del mundo. Playas del caribe. Fijaos que tonalidades azules, el color del agua, la blancura de la arena".

Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: "¿Sabéis lo que os digo?" / PIXABAY

A continuación, 'El mundo de Pirulo' señaló que "las comparaciones son odiosas. Estoy valorando lo que estoy viendo disfrutando. Pero claro, es inevitable comparar las playas de Cádiz con esta, pero cada uno se acuerda de lo que tiene en casa".

No obstante, reconoció que "claro que esto es espectacular, pero desde mi punto de vista le faltan muchos complementos para ser top". Uno de ellos es que "este mar no huele como el nuestro. La marea no baja y sube, que eso le da un toque visual a la playa que las hace diferentes".

'El mundo de Pirulo' analizó que para él una cosa fundamental cuando va a la playa es que haya un chiringuito en condiciones: "Aquí te lo ponen todo muy bien puesto, pero la calidad de los chiringuitos de Cádiz, ahí hay que morir".

Para finalizar, el hombre siguió insistiendo que es mejor una playa de la costa gaditana que del Caribe: "Que sí, que sí, que esto es una perla del Caribe, pero, ¿sabéis lo que os digo? ¡Que viva Cádiz!".