Redes sociales
Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: "¿Sabéis lo que os digo?"
El creador de contenido ‘El mundo de Pirulo’ ha compartido su experiencia en TikTok
Un podólogo desvela el mejor calzado para el verano si no quieres tener problemas en los pies
Los españoles tienen muy claro su destino fetiche de vacaciones: "Es muy fácil ligar"
Ricardo Castelló
Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España.
Un lugar que es muy visitado, y más en los meses de junio, julio y agosto, es el Caribe. Uno de los motivos por los cuales acuden a esta localidad es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica, ya que esta localidad contiene paisajes paradisiacos, playas tranquilas y cálidas, a la vez que transparentes.
Muchos españoles eligen viajar a estos lugares para experimentar diferentes estilos de vida. El último en explicar su experiencia en redes sociales ha sido el creador de contenido 'El mundo de Pirulo', que ha acudido para pasar unos días de relax.
El gaditano empezó explicando en el vídeo, que contiene más de 65 mil visitas en TikTok, que "a ver, gente del mundo. Playas del caribe. Fijaos que tonalidades azules, el color del agua, la blancura de la arena".
A continuación, 'El mundo de Pirulo' señaló que "las comparaciones son odiosas. Estoy valorando lo que estoy viendo disfrutando. Pero claro, es inevitable comparar las playas de Cádiz con esta, pero cada uno se acuerda de lo que tiene en casa".
No obstante, reconoció que "claro que esto es espectacular, pero desde mi punto de vista le faltan muchos complementos para ser top". Uno de ellos es que "este mar no huele como el nuestro. La marea no baja y sube, que eso le da un toque visual a la playa que las hace diferentes".
'El mundo de Pirulo' analizó que para él una cosa fundamental cuando va a la playa es que haya un chiringuito en condiciones: "Aquí te lo ponen todo muy bien puesto, pero la calidad de los chiringuitos de Cádiz, ahí hay que morir".
Para finalizar, el hombre siguió insistiendo que es mejor una playa de la costa gaditana que del Caribe: "Que sí, que sí, que esto es una perla del Caribe, pero, ¿sabéis lo que os digo? ¡Que viva Cádiz!".
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?