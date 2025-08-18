Ni Barcelona ni Madrid, en Gran Bretaña ya promocionan esta población como alternativa para sus vacaciones: "La ciudad de playa alternativa"

España es un país que vive del turismo, en gran medida. Desde la época aperturista del franquismo, nuestras playas se han promocionado buscando incentivar a los turistas de 'Sol y playa', convirtiendo la costa mediterránea en un vaivén de gente llegada de toda Europa, con climas mucho menos agraciados que el nuestro.

La Costa del Sol en Andalucía, la Costa Blanca en la Comunitat Valenciana, la Costa Brava en Catalunya, las Baleares... son muchos los lugares donde cada verano se acumulan holandeses, alemanes, rusos o británicos. Además, las grandes ciudades del país como Barcelona o Madrid siempre son uno de los destinos más visitados, independientemente del momento del año.

Sin embargo, con el aumento notorio de las temperaturas durante los últimos años, estos 'guiris' no tan acostumbrados al calor empiezan a cambiar sus dinámicas vacacionales. En pocos lugares de Europa las altas temperaturas son tan presentes como en España y el resto de la zona mediterránea, y muchos europeos del norte no están dispuestos, ni están acostumbrados a pasar tanto calor durante sus vacaciones, por lo que los destinos de toda la vida empiezan a resultarles insoportables por el clima.

Huyendo del calor del verano español

Por eso, desde Gran Bretaña ya se empiezan a fijar en lugares menos calurosos de nuestro país, huyendo de las típicas playas de siempre. En medios como el 'The Sun', por ejemplo, ya publica artículos donde se anuncia "la ciudad de playa alternativa española con bar de cócteles junto al mar, imponentes acantilados y temperaturas máximas de 26 °C en verano".

Además, apuntan que solamente se encuentra a "dos horas y media desde el Reino Unido", erigiendo la ubicación como la nueva panacea para los 'brits': "En el País Vasco, a 20 minutos de Bilbao, se encuentra la ciudad costera de Getxo que cuenta con tramos de playa de arena, molinos de viento del siglo XVIII", apuntan en el medio inglés.

Panorámica de la ciudad de Getxo. / Hotel Neguri

Concretamente, apuntan a las playas de Ereaga y Arrigunaga como las mejores del lugar "para nadar y tomar el Sol", además de ser puntos donde "los lugareños organizan torneos de fútbol playa".

Además de la costa, también recomiendan algunos de los lugares emblemáticos de la población, como el "Puente de Vizcaya" o el "Molino de Aixerrota" y, sobre todo, la temperatura: "Getxo tiene temperaturas máximas de 26 °C y una temperatura mínima promedio de 13 °C en enero, por lo que es probable que también haya sol en invierno", aseguran.

Así, no sería de extrañar que parte del turismo británico que ha llegado desde mitad del siglo pasado a España empiece a desplazarse al norte en busca de temperaturas menos calurosas, una tendencia que demuestra cómo el cambio climático afecta a la economía de los lugares turísticos más frecuentados hasta ahora.