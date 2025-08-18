Hallazgo fortuito

Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar

El labrador encontró varios cubos de color azul enterrados bajo una plantación de palma

Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar

Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar / PIXABAY

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un agricultor colombiano, José Mariena Cartolos, ha hecho un hallazgo increíble en Bogotá, Colombia. El labrador trabajaba una plantación de palma, un terreno que ha pertenecido a su familia desde hace más de 200 años.

No obstante, ninguno de sus familiares había hecho este descubrimiento, que podría haber cambiado el rumbo de su vida. De hecho, José Mariena tuvo que solicitar una ayuda de 3.000 euros al cambio al Gobierno de Colombia para emprender la plantación.

Descubrimiento de un tesoro

Cuando el campesino comenzó a trabajar la tierra, encontró un objeto de lo más inesperado. Al cavar, la herramienta impactó contra unos cubos de color azul que estaban enterrados bajo tierra.

En su interior, permanecían guardadas unas bolsas con millones de dólares. Además, este tesoro pertenecía nada más ni nada menos que al narcotraficante Pablo Escobar, asesinado por la DEA en 1993.

Registro policial de Pablo Escobar.

Registro policial de Pablo Escobar. / .

En total, los cubos alcanzaban la cantidad de 600 millones de dólares. Desafortunadamente para Mariena, el agricultor no pudo hacerse con el tesoro encontrado.

Devolución del dinero

El colombiano entregó el dinero a las autoridades, y las mismas se encargarán de donarlo a varias asociaciones sociales y económicas en Colombia. Este importe podría animar a los ciudadanos a buscar el resto de la fortuna de 'El Patrón', estimada en 30.000 millones de dólares.

Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, encontró 18 millones de dólares pertenecientes a su tío. Según el noticiero 'Red+ Noticias', el botín también estaba formado por una pepa de oro, radios, una cámara de fotos, una máquina de escribir y una lapicera de oro.

En este caso, los billetes se encontraban en un muy mal estado y no tenía ningún valor efectivo. Los expertos creen que todavía hay muchos tesoros por encontrar en diferentes puntos del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
  4. Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
  5. El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

¿Qué es el nivel 3 de emergencia en un incendio?

¿Qué es el nivel 3 de emergencia en un incendio?

El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual

El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual

Una detención, una traición y un romance inesperado: todo lo que pasará en ‘La Promesa’ del 18 al 22 de agosto

Una detención, una traición y un romance inesperado: todo lo que pasará en ‘La Promesa’ del 18 al 22 de agosto

Marca España, el turismo y los incendios

Marca España, el turismo y los incendios

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

John Lennon, víctima de la censura 45 años después de su muerte

John Lennon, víctima de la censura 45 años después de su muerte

Un socio del despacho de Montoro justificó ante Hacienda la ausencia de facturas por 600.000 euros con un robo en la oficina

Un socio del despacho de Montoro justificó ante Hacienda la ausencia de facturas por 600.000 euros con un robo en la oficina

Los motivos de por qué no es bueno caminar por la playa

Los motivos de por qué no es bueno caminar por la playa