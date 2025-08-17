Redes sociales
El monumental error de la IA de X con el reloj de Antonio Muñoz Molina: "La ironía con su cita sobre escasez es notable"
Grok le adjudicó erróneamente un Rolex de 15.000 euros al autor en una entrevista en la que hablaba sobre la escasez
La inteligencia artificial de X, la red social propiedad de Elon Musk, ha vuelto a protagonizar una polémica entre sus usuarios. No es la primera ocasión en la que el polémico Grok, integrado en la plataforma, es invocado para verificar informaciones o dejar en evidencia mentiras e imprecisiones. Sin embargo, tampoco es la primera vez que es el propio sistema el que se equivoca, difunde bulos o datos sesgados. La última víctima de este fenómeno ha sido el escritor Antonio Muñoz Molina.
El autor jiennense ofreció a El País una entrevista en la que reflexiona sobre el materialismo y la necesidad de concienciarse de la escasez para alcanzar un futuro más justo y sostenible. "Si hay una salvación posible de este mundo es recuperar la idea de escasez", defiende en la conversación. Estas declaraciones han suscitado críticas en redes sociales e incluso un usuario de X ha usado la fotografía que retrata a Muñoz Molina en su casa en Valencia, en la que el autor mira a un lado y apoya sobre un sillón un brazo, con un reloj que ha explotado la polémica.
"Oye, @grok, dile a estos señores qué reloj lleva en la foto Antonio Muñoz Molina y cuál es su precio. Gracias!!", publica en X un usuario, junto con la imagen. La respuesta de Grok, que cuenta con cerca de 300.000 visualizaciones, atribuye al escritor un reloj Rolex con un valor de entre 10.000 y 15.000 euros. Hasta cuatro veces ha insistido la inteligencia artificial en su tesis en las respuestas a usuarios, añadiendo que "la ironía con su cita sobre escasez es notable". No obstante, la supuesta contradicción de hablar de escasez con un reloj de lujo puesto no es tal, ya que la información es falsa.
El desmentido
Tras varios diálogos con otros usuarios, Grok ha acabado por rectificar y abandonar la idea de que Antonio Muñoz Molina luciera un Rolex. La realidad es que el escritor llevaba en la muñeca un reloj de la marca Festina, cuyo precio no supera los 100 euros.
La controversia, sin embargo, no ha acabado ahí. Otros usuarios han recurrido a más fotografías en las que aparece el autor y han hecho pesquisas sobre el precio de sus pertenencias, como la de un sillón de lectura, para desacreditar su discurso.
