La mezcla 'mágica' para que las hormigas no vuelvan a tu casa

Las hormigas son una plaga común en muchos hogares, y pueden ser bastante molestas y difíciles de controlar. Aparecen de la nada y muchas veces no sabemos cómo acabar con ellas.

De forma general, podemos darte algunas recomendaciones que puedes hacer para tratar de acabar con estos molestos bichitos. Lo primero que tienes que hacer para acabar con las hormigas en tu hogar es identificar la fuente de la infestación. Pueden estar entrando por una grieta en la pared, por la ventana, por la puerta o por alguna otra abertura. Una vez que hayas identificado la fuente, puedes tomar medidas para sellarla.

Las hormigas son atraídas por los restos de comida y las migas que quedan en el suelo, por lo que es importante que limpies tu casa regularmente. Presta especial atención a la cocina y a la zona de comedor, y asegúrate de que no quede ninguna comida expuesta.

Una vez limpia puedes usar algunos repelentes naturales que pueden ayudarte a mantener las hormigas alejadas de tu casa. Por ejemplo, puedes esparcir hojas de menta, canela en polvo, pimienta negra o vinagre alrededor de las áreas donde has visto hormigas. También puedes colocar cáscaras de cítricos en las zonas problemáticas.

Si los métodos anteriores no funcionan, puedes utilizar insecticidas para acabar con las hormigas en casa. Hay muchos tipos de insecticidas en el mercado, y debes asegurarte de elegir uno que sea seguro para usar en interiores. Lee las instrucciones cuidadosamente y sigue las precauciones de seguridad.

Por último, si la infestación es grave y los métodos anteriores no han funcionado, es posible que necesites contratar a un profesional para que te ayude a resolver el problema. Un exterminador puede usar métodos más avanzados para acabar con las hormigas y prevenir futuras infestaciones.

La mezcla “mágica” para acabar con las hormigas

En el canal de Tiktok de @rakidag, que cuenta con más de cerca de 500.000 seguidores, hemos encontrado una mezcla que, según nos comenta, es muy útil para que las hormigas no aparezcan por casa. Se trata de echar este producto en las zonas en las que suelen aparecer estos pequeños visitantes, la deja actuar y al retirarlo bien con un mocho o con una bayeta.

Según nos explica Raquel esto lo que hace es eliminar el rastro que van dejando, se desorientan y se van.

¿Qué lleva la mezcla? Pues tienes que poner la misma cantidad de agua que de vinagre de limpieza y un trocito de canela en rama en un pulverizador. Se deja reposar un par de días y ya la tienes lista.