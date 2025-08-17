El mensaje oculto tras la aparición de lagartijas en casa: ”Fortuna, abundancia y serenidad en el hogar”

Con el verano, aumenta la presencia de lagartijas en los hogares de toda España. Es habitual encontrarse con estos reptiles pequeños en jardines, e incluso a veces se cuelan en las casas. Pese a no ser un animal muy conocido, lo cierto es que su presencia puede traer consigo buenos presagios.

La popular filosofía milenaria originaria de China Feng Shui habla acerca de la energía de los espacios donde se habita, es decir, todo lo que está alrededor de una persona, y menciona la aparición de lagartijas y salamanquesas.

Las lagartijas, seres que traen buenos presagios

Su presencia se relaciona con la visita de un ser espiritual protector, entre otras cosas. Además de su importancia a nivel espiritual, las lagartijas son muy beneficiosas por muchos otros motivos.

No se les debe tener miedo porque son seres vivos inofensivos y, además, actúan como insecticidas naturales. Las lagartijas se alimentan de mosquitos, arañas, polillas e incluso cucarachas, explica en sus redes sociales Patricia Traversa, creadora del Método Feng Shui con Decodificación Ambiental y Directora del Centro Feng Shui Profesional, por lo que además de traer buenos presagios, limpian la casa de insectos indeseados.

Conocida como salamanquesa común o gekko, la Tarentola Mauritanica pertenece a la familia 'Phyllodactylidae' y es bastante común en España. Convive con seres humanos en edificios, sobre todo en pueblos.

Serenidad y fertilidad

Desde lo espiritual, la lagartija tiene también buena reputación, pues se la ha asociado desde la antigüedad con la serenidad y la fertilidad del hogar, así como con el poder de renovación hacia algo mejor, afirma Traversa.

Los expertos del Feng Shui dicen, además, que las salamanquesas traen consigo grandes beneficios, además de un ser espiritual protector, como el anuncio de un futuro promisorio. Sus visitas son espirituales, protectoras y pueden significar que el hogar se encuentra en equilibrio energético.