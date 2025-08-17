Sara Marín, médico, explica las claves para dormir mejor: "El cuerpo necesita..."

Dormir bien no es solo una cuestión de sentirse descansado al día siguiente. La calidad del sueño ayuda directamente al bienestar general y a la prevención de enfermedades graves, tal como concluyen diversos estudios. Sin ir más lejos, el insomnio está asociado a numerosos problemas de salud como la diabetes, la obesidad, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas y el cáncer. Así, los problemas de conciliación de sueño pueden desencadenar graves consecuencias si no se interviene de manera adecuada.

Más allá de la dieta y el ejercicio

Cuando se habla de hábitos saludables, la mayoría piensa en seguir una dieta equilibrada y practicar deporte de manera regular. Sin embargo, hay que recordar que el descanso es una pieza igual de esencial en este puzzle de bienestar; nuestros hábitos para irnos a dormir también son trascendentales.

También, la postura en la que dormimos puede verse alterada, interfiriendo en numerosas funciones biológicas. Esto significa que factores tan cotidianos como la temperatura de la habitación, la tensión muscular o incluso el tipo de almohada pueden marcar la diferencia en términos de calidad del sueño.

Posturas que pueden delatar estrés nocturno

A través de su cuenta de Instagram, la doctora Sara Marín ha compartido una reflexión que ha despertado interés entre sus seguidores: "Tres posiciones que indican estrés nocturno; dormir en posición fetal muy encogido, apretar los puños o la mandíbula, dormir boca abajo y con el cuello tensionado y cambiar constantemente de postura o espasmos muy continuados podrían indicar que tienes alto estrés durante el sueño o el cortisol elevado". Este tipo de señales, que a menudo pasan inadvertidas, pueden ser un claro indicador de que el cuerpo no está logrando entrar en un estado de relajación profunda, lo que afecta tanto al descanso como al equilibrio hormonal.

Tres claves para un descanso reconfortante

A su vez, la especialista en microbiota ha querido ofrecer soluciones prácticas para quienes sufren este tipo de estrés nocturno. "Tres 'tips' si tienes estrés nocturno: prueba a incluir magnesio en la cena, bien sea en alimentos como el chocolate negro o el plátano, o incluir suplementos de magnesio, en concreto el bisglicinato, explica Marín. Asimismo, recomienda una temperatura en concreto para el dormitorio: "La habitación fresca más o menos 18 o 20 grados", ya que, según la médica, "el cuerpo necesita enfriarse para producir melatonina".

Por último, la experta sentencia con esta recomendación: "Algo muy útil; adaptógenos. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera cortisol, que es la alarma que te activa para sobrevivir, pero si esta alarma suena muy fuerte y durante mucho tiempo, tu cuerpo se agota. Y aquí es donde entran los adaptógenos, que regulan esa alarma, y estas plantas adaptógenas van al centro regulador del cortisol en tu cerebro y ayudan a que este pase de un nivel alto a un nivel bajo".