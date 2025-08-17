Una investigación sugiere que el Titanic no se hundió por culpa del iceberg

En 1912, el Titanic zarpó desde Southampton hacia Nueva York. El inmenso crucero acabó naufragando con 1.500 fallecidos. El naufragio se ha convertido en uno de los más famosos de la historia, y popularmente conocido por la película de James Cameron en 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

La embarcación más grande del mundo se hundió en tres horas, y más de un siglo después, se continúa investigando su hundimiento. En la actualidad, la evolución tecnológica ha permitido elaborar un estudio todavía más preciso.

Durante la investigación, se han creado modelos digitales en tres dimensiones para cartografiar el desarrollo del accidente. De esta forma, se ha intentado reconstruir digitalmente con la ayuda de varios equipos de científicos de todo el mundo.

Con este modelo, se ha podido analizar la estructura de la embarcación. Según este estudio, el Titanic no llegó a partirse en dos como se creía hasta ahora, y como aparece representado en la famosa adaptación cinematográfica.

En este caso, la estructura de la embarcación habría sufrido una fractura violenta. Hasta ahora, los expertos atribuían el desastre a un impacto lateral con el iceberg. Después del estudio, el experto Parks Stephenson sugiere la hipótesis de que el Titanic se hubiera quedado encallado sobre una plataforma de hielo sumergida.

Esta teoría también fue considerada por diversas publicaciones de Londres cuando ocurrió la tragedia. Además, la investigación podría haber determinado que los materiales de construcción no eran tan robustos como se creía hasta el momento.

De hecho, los resultados sugieren que el acero podría contener niveles de azufre y fósforo elevados, reduciendo la ductilidad en las temperaturas más bajas del océano Atlántico. Por este motivo, la inundación se podría haber acelerado.

Finalmente, el informe añade un error fatal que habría complicado la salvación de los pasajeros. Según los expertos, la dotación de salvavidas fue insuficiente para toda la tripulación y pasajeros. En este sentido, los expertos creen que la confianza en la embarcación y la estética perjudicaron la decisión.