Teresa Armandis, biomédica, revela si funciona la 'regla de los 3 segundos': "Es un mito o tiene algo de realidad"

Durante mucho tiempo, se ha repetido una creencia popular que podría acarrear varios problemas de salud. La regla de los tres segundos consiste en coger comida que se ha caído del suelo, justo antes de que pase el tiempo mencionado en contacto con la superficie.

No obstante, esta frase siempre ha generado controversia entre practicantes y detractores de la misma. Por este motivo, Teresa Armandis, doctora en Biomedicina, ha puesto a prueba esta teoría con un resultado que termina el debate de una vez por todas.

"Vamos a comprobar si la regla de los tres segundos es un mito o tiene algo de realidad. Es decir, si un alimento cae al suelo y lo cogemos antes de que pasen tres segundos, ¿se ha contaminado realmente?", explica la biomédica.

En redes sociales, Armandis es conocida por su nombre de usuario, @ladyscience. Durante el vídeo, la doctora ha cogido un alimento que se ha caído al suelo. Posteriormente, lo ha colado sobre una placa petri y después, ha hecho lo propio con un alimento que no ha estado en contacto con el suelo.

"Después de dejarlos incubados a 37 grados podemos observar que el que ha caído forma gran cantidad de colonias bacterianas, mientras que el que no ha caído al suelo apenas contiene contaminación bacteriana. Ahora ya sabes que lo que cae al suelo no se come", termina diciendo.

Con esta sencilla prueba, la biomédica ha desmentido la regla de los tres segundos y además, ha alertado sobre los riesgos reales de consumir alimentos que se han caído al suelo. En este caso, es recomendable desechar el producto sin importar el tiempo que haya estado en contacto.

Los alimentos que se han caído al suelo se pueden contaminar de bacterias, sin importar el tiempo que hayan estado. Además, si la superficie del alimento es húmeda, las bacterias se pueden adherir con una mayor facilidad.

El consumo de alimentos que han caído al suelo siempre conllevan riesgo de infección. En algunos países, esta creencia popular se llama 'la regla de los 5 segundos', e incrementa todavía más el riesgo para la salud.