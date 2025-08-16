Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano

Con el apogeo del verano se intensifica en España la presencia de numerosos insectos. Los mosquitos y moscas son muy molestos, especialmente en la época veraniega, que es cuando más activos están.

No se pueden dejar las ventanas abiertas con tranquilidad, especialmente por la noche, cuando más suelen intentar entrar a nuestros hogares aprovechando la luz interior de las bombillas y, de paso, picarnos. Existen muchos métodos para conseguir que los mosquitos no entren en casa. El principal, pero también el más caro, es poner mosquiteras, pero no es el único. Uno de estos es utilizar productos naturales tales como plantar aceites esenciales con los olores que les ahuyentan.

Privacidad y protección

Pero Ikea siempre tiene una solución para todo y en este caso posee un artículo que es bonito, decorativo y muy práctico. Se trata de unas cortinas con forma de red que son blancas, casi transparentes y que quedan genial en cualquier parte de la estancia porque además la puedes combinar con otros colores. La diferencia es que se ponen como si fueran cualquier otro tipo de cortinas y permiten la entrada de la luz y circulación constante del aire.

Son de malla fina, por lo que simulan la malla de una mosquitera. Y si bien es lógico que no ofrezca la misma protección contra insectos que las propias mosquiteras, sí que son una gran barrera contra los molestos insectos. Durante el día son una excelente opción para ganar privacidad en tu casa y evitar la mirada de los vecinos más cotillas, ya que desde fuera solo se pueden percibir algunas formas y siluetas.

Por solo 7 euros

El montaje es muy sencillo. Estas cortinas incluyen una amplia jareta para que la puedas colgar directamente desde la barra. Lo mejor de todo es su precio, ya que tan solo tienen un coste de 7 euros porque están rebajadas, así que es un chollo de cara al verano porque ayudan a que no entren los insectos, son decorativas, dejan pasar la luz y mantienen la privacidad. Su nombre es LILL y puedes encontrarlas fácilmente en tiendas y web de Ikea.