El horóscopo de mañana, domingo 17 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 17 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional no sea tímido a la hora de exponer alguna queja y diga cuanto crea necesario. Vigile el terreno que pisa en asuntos de dinero. Buenas relaciones afectivas. La noche se anuncia muy divertida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No de tantas vueltas a sus asuntos profesionales y actúe de forma más expeditiva. En el plano familiar puede que aflore a la superficie algún resentimiento del pasado. Las relaciones amistosas serán tranquilas, pero agradables.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El ambiente de trabajo será bueno y vislumbrándose importantes mejoras, pero no se duerma en los laureles si quiere que se consoliden. En el terreno amistoso el panorama no parece muy satisfactorio. Por la noche acaso se sienta deprimido.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Necesitará mucha sagacidad para negociar con otras personas si quiere llevarlas a su terreno. Se prevén cambios importantes en su vida privada. Buenas relaciones afectivas. La compenetración con su pareja será total.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá que revisar un proyecto profesional y darle importancia a algo que pasó por alto. Un viaje que tenía previsto deberá ser aplazado. Tenga presente las opiniones de un amigo que le pueden ser muy provechosas. Preste más atención a su aspecto personal.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aunque sus asuntos profesionales marchen viento en popa sea prudente a la hora de invertir su dinero. Tampoco deberá extralimitarse en su generosidad, pues alguien está intentando aprovecharse. Buenas relaciones amistosas y excelente el ambiente familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que esforzarse en superar su timidez, que quizás hoy esté más acentuada, y mostrar más aplomo, sobre todo en asuntos profesionales. Es posible que surja algún problema que será difícil de resolver. Procure no desahogar su mal humor con las personas que le rodean.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el aspecto económico recibirá beneficios adicionales que no esperaba. Las relaciones con amigos serán inmejorables. Su pareja se esforzará en complacerle. No escatime elogios y haga patente su agradecimiento.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás tenga dificultades para recuperar un préstamo que hizo. En el trabajo las cosas no marcharán conforme a sus deseos. Un exceso de sensibilidad puede causar algún pequeño disgustillo con su pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy no solo pensará con claridad y atinadamente, sino que tendrá la seriedad y la voluntad de propósito necesarias para conseguir lo que desea. Tenga cuidado si le ofrecen compras de ocasión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una situación profesional parece un tanto embrollada, pero antes de que acabe la jornada conseguirá aclararla. Es posible que hoy no consiga averiguar qué es lo que realmente preocupa a una persona querida.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

a nota más destacada del día será su enorme alegría. No permita, sin embargo, que ésta le distraiga de sus obligaciones. Quizás tenga posibilidad de hacer una transacción comercial muy ventajosa. Por la noche podrá dar rienda suelta a sus impulsos.