Alivio con cautela
Una microbióloga revela los riesgos del aire acondicionado para la salud: "Contaminación, sustancias nocivas, hongos y hasta legionela…"
Las instalaciones de aire acondicionado pueden convertirse en un foco de patógenos si no funcionan correctamente o no se limpian con regularidad
Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
Pedro G. Cuesta
En pleno verano, el aire acondicionado se convierte en el mejor aliado para sobrellevar las olas de calor. Este sistema no solo regula la temperatura, sino que también reduce la humedad, proporcionando un confort inmediato. Sin embargo, su uso continuado en interiores no siempre es sinónimo de bienestar.
Cada vez más estudios alertan de que pasar largas horas en espacios climatizados podría provocar efectos adversos sobre la salud. Aunque para muchos su uso es inofensivo, algunas personas evitan encenderlo por temor a que les haga enfermar.
La doctora Primrose Freestone, microbióloga clínica de la Universidad de Leicester (Renio Unido), advierte en un artículo en 'The Conversation' de que la preocupación es fundada. Si el sistema no funciona correctamente o no se limpia con regularidad, puede convertirse en un foco de patógenos y sustancias peligrosas que circulan por el aire.
Síndrome del edificio enfermo
Uno de los riesgos más conocidos es el 'síndrome del edificio enfermo', un conjunto de síntomas que aparece tras pasar tiempo en ambientes climatizados. Entre ellos se incluyen:
- Dolor de cabeza y mareos.
- Congestión nasal o tos persistente.
- Irritación en la piel.
- Dificultad para concentrarse.
- Fatiga generalizada.
Investigaciones recientes respaldan esta inquietud. Un estudio en la India que comparó a 200 trabajadores en oficinas con aire acondicionado frente a otros 200 sin él halló que los primeros sufrían más alergias, tenían peor función pulmonar y faltaban con mayor frecuencia al trabajo.
Peligro para personas inmunodeprimidas
El mal mantenimiento de los equipos puede liberar no solo alérgenos y microorganismos, sino también vapores de productos químicos como benceno, formaldehído o tolueno, que irritan el sistema respiratorio. Además, pueden alojar bacterias como la 'Legionella pneumophila', causante de la legionela, una infección pulmonar grave que se contrae al inhalar gotas de agua contaminada y que puede ser mortal.
Los sistemas de ventilación que se encuentran en mal estado también pueden favorecer la proliferación de hongos como 'Aspergillus', 'Penicillium' y 'Cladosporium', especialmente peligrosos para personas inmunodeprimidas o pacientes hospitalizados. Estos pueden provocar neumonías, infecciones cutáneas e incluso abscesos en órganos internos.
Resecan las mucosas nasales y la garganta
Incluso los virus encuentran un aliado inesperado en estos aparatos. En un caso documentado en China, un brote de norovirus en una guardería se propagó a través del aire acondicionado del baño, afectando a 20 niños. No obstante, la especialista recuerda que un sistema bien mantenido también puede reducir la circulación de patógenos como el SARS-CoV-2.
Otro factor a tener en cuenta es que estos sistemas resecan el aire, disminuyendo la humedad relativa y provocando sequedad en las mucosas nasales y de la garganta. Esto reduce la eficacia de las defensas naturales frente a bacterias y hongos, aumentando el riesgo de infecciones profundas.
La clave no es dejar de usarlo, sino utilizarlo bien
La experta insiste en que la clave para prevenir estos riesgos no está en evitar el uso del aire acondicionado, sino en garantizar su limpieza, el cambio periódico de filtros y un mantenimiento técnico profesional.
