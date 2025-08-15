El horóscopo de mañana, sábado 16 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 16 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Preste especial atención al aspecto económico, pues hay alguien que está intentando sorprender su buena fe. No trate de volverse atrás en una obligación contraida con anterioridad. Habrá discrepancias en el plano sentimental..

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Nada destacable en su trabajo, que seguirá en la tónica prevista. Contemporizar con un familiar le resultará más positivo que llevarle la contraria. Una charla con su pareja puede resultar muy conveniente y hasta puede que estimule su imaginación.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es posible que decida hacer alguna pequeña reforma en su lugar de trabajo. También sentirá deseos de ir de compras y si no se controla puede tirar la casa por la ventana. Relaciones afectivas con altibajos muy marcados. Por la noche huya de excesos de cualquier tipo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás se sienta un poco desilusionado con un proyecto en el que lleva trabajando hace tiempo. No se dé por vencido y siga insistiendo. Si intenta imponer su punto de vista a su pareja habrá fricciones y hasta cabe en lo posible un enfrentamiento serio

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy su capacidad de persuasión estará en un grado muy alto, por lo que deberá potenciar aquellas actividades profesionales en las que precise usarla. Procure no pasarse de benevolente a la hora de analizar los errores de los demás. Buenas relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deseche una proposición que quizás le hagan, ya que podría aprovecharla como actividad complementaria. Relaciones excelentes, tanto en su trabajo como en el entorno amistoso y familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás tenga que utilizar su inventiva en un nuevo cometido del que se sentirá muy satisfecho. Su sentido del humor estará presente en todo momento. Buenas relaciones afectivas. Procure ser más comedido en sus gastos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buen día para encontrar soluciones a asuntos que estaban estancados. También gozará de una gran facilidad para expresarse y exponer sus ideas de forma convincente. Buena armonía familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su trayectoria profesional va en auge y es muy posible que se amplíen considerablemente sus perspectivas. También es probable que obtenga algún beneficio extra de inmediato. En el plano sentimental puede surgir algún pequeño conflicto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las reuniones de trabajo le mantendrán muy ocupado. Gozará de una indiscutible mano izquierda, por lo que muy posiblemente solicitarán su ayuda para encauzar algún asunto. Participe en actividades de grupo y no se abstenga de dar a conocer sus opiniones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy es un día en el que no se mostrará muy objetivo, por lo que será preferible que no llegue a acuerdos importantes, a menos que le asesore un experto de su confianza. La noche será propicia a las confidencias. No se deje llevar por su afición a la buena mesa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No desaproveche su energía creativa y no se ande por las ramas. Se sentirá muy unido a la persona que ama. Por la noche recibirá noticias muy agradables. Disfrute de sus nuevas amistades.