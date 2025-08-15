Multas en varias playas por la guerra de las sombrillas: "“Cuando llegas a las diez ya está todo pillado"

En pleno verano, las playas de España se llenan de visitantes en busca del mejor rincón junto al mar. La escena es idílica: arena dorada, aguas tranquilas y chiringuitos listos para servir las primeras consumiciones del día. Sin embargo, antes de que el sol asome del todo, ya hay movimiento en la orilla.

A primerísima hora de la mañana, los oportunistas madrugadores se adelantan al resto y clavan sus sombrillas en primera línea. Después, desaparecen. Lo que para unos es solo una argucia para asegurar vistas al mar, para otros se ha convertido en una fuente constante de frustración.

“Cuando llegas a las diez, ya está todo pillado y no hay ni una toalla”, relata Carmen, turista cordobesa, en declaraciones a Antena 3. Su queja no es aislada: en varios municipios costeros, vecinos y visitantes coinciden en que este hábito ha transformado el acceso a la playa en una carrera por marcar territorio.

Hasta 300 euros en la Costa del Sol

Ahora, esa costumbre tiene consecuencias. En localidades malagueñas como Algarrobo (que fue el municipio pionero), Vélez-Málaga y Torrox, la Policía Local patrulla desde primera hora retirando sombrillas, sillas y otros enseres que permanecen sin supervisión durante largo tiempo. Los objetos se trasladan a un depósito municipal y para recuperarlos hay que abonar multas de hasta 300 euros en Vélez-Málaga.

Las autoridades insisten en que la sanción no se aplica a quienes se ausentan brevemente para bañarse o ir a un chiringuito, sino a quienes dejan el material durante horas.

Ordenanzas similares en otros puntos de España

Esta ofensiva no es exclusiva de la Costa del Sol. En otros puntos de España también se combate esta práctica:

Vejer (Cádiz) prohíbe dejar objetos sin vigilancia en zonas señalizadas.

prohíbe dejar objetos sin vigilancia en zonas señalizadas. Salobreña (Granada) ha aprobado una ordenanza similar.

ha aprobado una ordenanza similar. Benidorm (Alicante) retira sombrillas "fantasma" desde primera hora.

retira sombrillas "fantasma" desde primera hora. Peñíscola (Castellón) también prohíbe dejar objetos en la arena durante horas para guardar sitio.

Muchos bañistas celebran la medida, pero otros consideran que las patrullas son excesivas y que habría que buscar fórmulas menos restrictivas.

Para los que este verano pisen la arena, el mensaje es claro: la sombrilla, mejor junto a uno... o puede acabar en manos de la autoridad.