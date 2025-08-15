Picaresca en la arena

Multas en varias playas por la guerra de las sombrillas: "“Cuando llegas a las diez ya está todo pillado"

Algunos municipios castigan a quienes clavan la sombrilla junto al mar para guardar sitio y regresan al cabo de varias horas

Sombrillas en la playa de Torrox (Málaga).

Sombrillas en la playa de Torrox (Málaga). / EFE / Irene Martín Morales

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En pleno verano, las playas de España se llenan de visitantes en busca del mejor rincón junto al mar. La escena es idílica: arena dorada, aguas tranquilas y chiringuitos listos para servir las primeras consumiciones del día. Sin embargo, antes de que el sol asome del todo, ya hay movimiento en la orilla.

A primerísima hora de la mañana, los oportunistas madrugadores se adelantan al resto y clavan sus sombrillas en primera línea. Después, desaparecen. Lo que para unos es solo una argucia para asegurar vistas al mar, para otros se ha convertido en una fuente constante de frustración.

“Cuando llegas a las diez, ya está todo pillado y no hay ni una toalla”, relata Carmen, turista cordobesa, en declaraciones a Antena 3. Su queja no es aislada: en varios municipios costeros, vecinos y visitantes coinciden en que este hábito ha transformado el acceso a la playa en una carrera por marcar territorio.

Hasta 300 euros en la Costa del Sol

Ahora, esa costumbre tiene consecuencias. En localidades malagueñas como Algarrobo (que fue el municipio pionero), Vélez-Málaga y Torrox, la Policía Local patrulla desde primera hora retirando sombrillas, sillas y otros enseres que permanecen sin supervisión durante largo tiempo. Los objetos se trasladan a un depósito municipal y para recuperarlos hay que abonar multas de hasta 300 euros en Vélez-Málaga.

Las autoridades insisten en que la sanción no se aplica a quienes se ausentan brevemente para bañarse o ir a un chiringuito, sino a quienes dejan el material durante horas.

Ordenanzas similares en otros puntos de España

Esta ofensiva no es exclusiva de la Costa del Sol. En otros puntos de España también se combate esta práctica:

  • Vejer (Cádiz) prohíbe dejar objetos sin vigilancia en zonas señalizadas.
  • Salobreña (Granada) ha aprobado una ordenanza similar.
  • Benidorm (Alicante) retira sombrillas "fantasma" desde primera hora.
  • Peñíscola (Castellón) también prohíbe dejar objetos en la arena durante horas para guardar sitio.

Muchos bañistas celebran la medida, pero otros consideran que las patrullas son excesivas y que habría que buscar fórmulas menos restrictivas.

Noticias relacionadas y más

Para los que este verano pisen la arena, el mensaje es claro: la sombrilla, mejor junto a uno... o puede acabar en manos de la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  3. Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
  4. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  5. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  6. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  7. Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
  8. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor

Directo | Catalunya, en alerta por calor: las temperaturas podrán alcanzar el sábado los 44 grados

Directo | Catalunya, en alerta por calor: las temperaturas podrán alcanzar el sábado los 44 grados

Javier Lambán, el barón socialista que nunca conectó con Pedro Sánchez

Javier Lambán, el barón socialista que nunca conectó con Pedro Sánchez

El truco del psiquiatra Fernando Mora para reducir ansiedad y estrés

El truco del psiquiatra Fernando Mora para reducir ansiedad y estrés

Las lluvias torrenciales dejan más de 230 muertos y cientos de desaparecidos en Pakistán y la India

Las lluvias torrenciales dejan más de 230 muertos y cientos de desaparecidos en Pakistán y la India

El mensaje de Pedro Ruiz sobre la ola de calor: “Esto si que es una preocupante…"

El mensaje de Pedro Ruiz sobre la ola de calor: “Esto si que es una preocupante…"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Feijóo pide el despliegue del Ejército: "Estamos en una crisis nacional y queda lo peor"

Feijóo pide el despliegue del Ejército: "Estamos en una crisis nacional y queda lo peor"

Jesús Calleja, muy afectado por el incendio que ha destruido Las Médulas: "Todo eso que visteis en la tele se ha quemado"

Jesús Calleja, muy afectado por el incendio que ha destruido Las Médulas: "Todo eso que visteis en la tele se ha quemado"