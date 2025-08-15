Salud
El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre el colesterol: "Las parejas que se besan con más frecuencia tienen menos estrés"
Un gesto cotidiano que podría influir en la salud y el bienestar sentimental
Aurelio Rojas, cardiólogo, alerta sobre 3 recomendaciones básicas de nutrición: “No son tan saludables como creíamos"
Aurelio Rojas, cardiólogo, revela los mitos y verdades sobre el café: "Te da menos fatiga mental"
Balma Simó
Los besos han acompañado a las personas desde su llegada al mundo. Es uno de los primeros gestos de afecto que recibimos y, con el paso del tiempo, se convierte en una parte esencial de nuestras relaciones personales. Cuando ya eres adulto, especialmente dentro de una relación de pareja, este gesto puede repetirse varias veces al día en los labios, en la cara o en otras zonas del cuerpo.
Aurelio Rojas, cardiólogo reconocido por sus consejos en redes sociales, ha compartido los resultados de un estudio científico que relaciona esta muestra de cariño con beneficios para el cuerpo
El enfoque del experto
"Un estudio de 2009 reportó que las parejas que se besan con más frecuencia tienen menos estrés, sus relaciones son mucho más satisfactorias y, casualmente, y curiosamente, sus niveles de colesterol eran menores", detalla el médico.
Además, según explica el doctor, no solo tiene un componente emocional, sino que también provoca reacciones físicas que afectan a distintos sistemas del cuerpo: "Besarte con frecuencia puede ayudar a disminuir tus dolores de cabeza, los dolores menstruales e incluso ayudar a regular tu presión arterial".
A su vez, insiste que el beso aporta otros beneficios para tu organismo. "Activamos entre dos y 34 músculos faciales. Así que besarte con frecuencia puede ser como un auténtico entrenamiento para tu cara y tu cuello", reafirma Rojas.
Un simple beso tiene más poder del que parece
Las palabras del cardiólogo reabren el debate sobre cómo pequeños actos cotidianos pueden influir de forma notable en nuestra calidad de vida a través de leves mejoras: "Potencia enormemente la producción de colágeno, lo que contribuye a una piel más firme y joven", sentencia Rojas.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato