El vídeo de la orca que se ha hecho viral en TikTok es falso: la verdad tras el vídeo que arrasa en redes

En las últimas horas, un vídeo difundido por redes sociales como TikTok o Facebook ha causado revuelo. En él, se puede observar cómo una mujer, identificada como Jessica Radcliffe, está interactuando con una orca durante lo que parece ser un espectáculo marino cuando, de repente, la mujer queda atrapada entre los dientes del mamífero.

Nada más lejos de la realidad. Varios especialistas han salido al paso para verificar que, efectivamente, este vídeo no se trata más que de un montaje.

¿Cómo se detectó el montaje?

Expertos en verificación han confirmado que las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial. Incluso, se han identificado distintas versiones del clip, en las que la apariencia física de la entrenadora cambia sutilmente.

Identidad inexistente

Además, uno de los elementos que desmonta la historia es que no existe constancia de que Jessica Radcliffe exista. No aparecen registros oficiales, perfiles reales ni noticias anteriores sobre su persona. A su vez, ningún centro acuático ha emitido recientemente comunicados sobre un accidente de estas características.

Parque fantasma

Según recoge la comunidad de internautas, la localización del supuesto incidente, el Pacific Blue Marine Park, tampoco existe. Comprobaciones a través de Google Maps, registros turísticos y bases de datos no se corresponden con resultados siquiera. A esto, hay que añadir que no hay artículos recientes en ningún país sobre ataques de orcas en instalaciones de este tipo.

Antecedente real

Si bien es cierto que se han dado casos documentados de ataques de orcas a entrenadores, aquellos hechos, a diferencia que el ataque supuestamente captado en el vídeo en cuestión, sí dejaron huellas verificables.

En otras ocasiones, como fue el mediático ataque de Tilikum, en 2010, en SeaWorld Orlando, en cambio, hubo una cobertura mediática, testimonios, informes oficiales y consecuencias legales.