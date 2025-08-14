TikTok
Un turista británico se queda sin palabras por lo que encuentra en un supermercado español: "Absolutamente irreal"
El joven ha explicado que los establecimientos de España son "de otro nivel"
Sarai Bausán García
Andalucía se ha posicionado como uno de los destinos más buscados y recorridos por turistas de todos los rincones del mundo, que se trasladan al territorio atraídos por su cultura, playas, gastronomía y patrimonio, y se ven sorprendidos por muchas de las costumbres o situaciones vividas en el lugar.
Es lo que le ha pasado a Caven O'Grady, un ciudadano de Reino Unido que ha estado de viaje por Cádiz junto a su madre para celebrar el 63 cumpleaños de ella. Durante su estancia, el joven se ha sentido fascinado por lo que ha encontrado en los supermercados de la provincia y, en concreto, en La Línea de la Concepción, donde ha estado residiendo durante su visita.
El turista británico tacha de "irreal" los precios y calidad de los supermercados de Andalucía
"Los supermercados españoles son de otro nivel", ha asegurado el británico en un vídeo de TikTok que ya ha conseguido cientos de miles de visualizaciones. En el mismo, O´Grady se muestra sorprendido por el tamaño de los establecimientos, la frescura de sus productos y su reducido precio, lo que le permite "comer como un rey".
Según ha relatado el joven, lo que más le ha impresionado es la cantidad de carne, pescado, verdura y fruta fresca de la que disponen los supermercados españoles, algo "absolutamente irreal". "Es surrealista lo fresco que se ve todo", ha añadido.
El tamaño y precios de los supermercados, una "victoria" de España
"Seré honesto, esta es otra victoria para España", ha señalado el turista, que ha destacado los bajos precios que ofrecen estos negocios, pues es "mucho más barato que en casa".
Además, el británico también ha afirmado en posteriores declaraciones que esta situación le demostró "que en el Reino Unido nos están robando". "Me quedé realmente impresionado por la calidad y los precios que ofrecían en ese supermercado español", ha afirmado este turista británico que no descarta mudarse a España. Lo que sí tiene claro es que este agosto volverá a visitar la provincia gaditana para disfrutar de su gente, su belleza, naturaleza y sus "irreales" precios.
