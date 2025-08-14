El truco de los limpiadores para quitar los restos de pegatinas en cualquier objeto
Uno de los problemas más comunes al fin tiene una solución muy efectiva
Luis Miguel Mora
La limpieza es un aspecto fundamental en todos los hogares, porque una casa limpia te asegura tener un entorno de convivencia sano y aumenta tu bienestar. Siempre tenemos que conocer los trucos para tener perfecto hasta el último detalle, porque si no, los objetos de tu casa se ensuciarán muchos y se estropearán.
Una de las cosas que más nos molestan se produce cuando vamos a quitar la pegatina de un objeto, y esta no sale a la primera, dejando atrás un rastro de papel o plástico.
En otras ocasiones, también se queda el adhesivo adherido a esa taza o ese mueble al que se la pusiste, siendo ese pegamento un foco de polvo, hongos y otras que afectan al estado y conservación de donde estaba.
Métodos muy simples para un problema grande
Lo más sencillo de limpiar son las cosas de plástico, ya que se puede utilizar casi cualquier producto, pero es mejor de todos es uno tan simple como el agua. Primero, añade un poco de jabón para lavar platos a un cubo y mézclalo con agua tibia. Sumerge el artículo de plástico en el recipiente y déjalo reposar durante unos quince minutos para que la etiqueta se ablande. Finalmente, podrás retirar fácilmente la etiqueta frotándola y eliminando los restos con un cepillo pequeño.
Este consejo sirve para objetos pequeños, pero cuando es más grande todo se complica, y se tendrán que usar otros métodos. Este se puede usar en muebles de madera o incluso en tu coche, y para ello tendrás que calentar la etiqueta, siempre con precaución, durante un máximo de treinta segundos. Luego, podrás usar un raspador para eliminar los restos.
Hasta la mantequilla de cacahuete es efectiva
El último truco utiliza la mantequilla de cacahuete, que tendrás que aplicarla sobre el lugar afectado, para luego frotar un poco sobre los residuos de la etiqueta y deja que repose durante cinco minutos. Después, límpialo y lava el artículo para eliminar los restos que dejan las pegatinas.
