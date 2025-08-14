Descanso y bienestar
Roser Gort, experta en insomnio: "Es como si el cerebro hubiese pasado a asociar la noche con la preocupación"
La especialista ha explicado que no es fácil volver a la calma aunque esa presión haya desaparecido
Nunca hagas esto si quieres dormir y descansar mejor
María Fernanda Troncoso, doctora experta en sueño, sobre dormir bien en verano: "Hay personas que enfrían las sábanas en la nevera"
María Rueda
Hay veces en las que padecemos de insomnio aunque no sepamos muy bien por qué eso ocurre. Si bien es cierto que los problemas laborales o familiares intervienen en nuestro día a día y, por tanto, pueden interferir en la conciliación del sueño, este proceso va más allá.
Así lo ha explicado la experta en sueño Roser Gort a través de un vídeo publicado conjuntamente en su perfil de Instagram y el de la clínica del sueño Dr. Estivill.
El sueño, ligado a tu nivel de exigencia
“El problema está en que llevas años o incluso décadas con un nivel de exigencia tan alto que hace que tu sistema nervioso esté en estado de alerta”, ha explicado la profesional. “El cuerpo es increíblemente sabio, se adapta, se moldea y responde a nuestras circunstancias”, ha agregado Gort, justificando esa mala calidad del sueño.
Así pues, si el tiempo que se ha pasado bajo presión no ha sido poco, el cuerpo puede haber normalizado y aprendido a trabajar en un estado de activación permanente.
Insomnio como hábito
La realidad es que no es fácil volver a la calma aunque esa presión haya desaparecido. Es por eso que la experta en sueño ha avisado de que “cuando esto sucede, el insomnio deja de estar ligado a un problema puntual y se convierte en un hábito”.
Es más, “es como si el cerebro hubiese pasado a asociar la noche con la preocupación en lugar de con el descanso”, ha concluido Gor.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València