Roser Gort, experta en insomnio: "Es como si el cerebro hubiese pasado a asociar la noche con la preocupación"

Hay veces en las que padecemos de insomnio aunque no sepamos muy bien por qué eso ocurre. Si bien es cierto que los problemas laborales o familiares intervienen en nuestro día a día y, por tanto, pueden interferir en la conciliación del sueño, este proceso va más allá.

Así lo ha explicado la experta en sueño Roser Gort a través de un vídeo publicado conjuntamente en su perfil de Instagram y el de la clínica del sueño Dr. Estivill.

El sueño, ligado a tu nivel de exigencia

“El problema está en que llevas años o incluso décadas con un nivel de exigencia tan alto que hace que tu sistema nervioso esté en estado de alerta”, ha explicado la profesional. “El cuerpo es increíblemente sabio, se adapta, se moldea y responde a nuestras circunstancias”, ha agregado Gort, justificando esa mala calidad del sueño.

Así pues, si el tiempo que se ha pasado bajo presión no ha sido poco, el cuerpo puede haber normalizado y aprendido a trabajar en un estado de activación permanente.

Insomnio como hábito

La realidad es que no es fácil volver a la calma aunque esa presión haya desaparecido. Es por eso que la experta en sueño ha avisado de que “cuando esto sucede, el insomnio deja de estar ligado a un problema puntual y se convierte en un hábito”.

Es más, “es como si el cerebro hubiese pasado a asociar la noche con la preocupación en lugar de con el descanso”, ha concluido Gor.