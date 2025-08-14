Jana Fernández, experta en sueño, avisa qué debemos evitar antes de dormir: “Es la señal que le dice al cerebro que se tiene que activar”

Jana Fernández es experta en sueño y ritmos circadianos, por lo que aprovecha una plataforma como las redes sociales, donde cuenta con más de 60 mil seguidores a principios de agosto, para explicar aspectos a tener en cuenta dentro de estos campos.

La especialista ha dedicado una de sus publicaciones de Instagram más recientes a los peligros de usar dispositivos electrónicos y exponerse a la luz de sus pantallas antes de dormir.

La luz azul de las pantallas

Los efectos negativos de esto se deben a la luz azul que emiten aparatos como móviles, tabletas o televisores.

Fernández advierte de que “esta luz le dice al cerebro que tiene que activarse”, recordando que la luz azul está presente de forma natural por la mañana y a lo largo de las primeras horas del día, cuando el cuerpo necesita ponerse en marcha. Sin embargo, si se presenta por la noche, puede interferir a la hora de intentar conciliar el sueño.

El cerebro entiende lo que no quieres

En segundo lugar, la profesional destaca la activación cognitiva. Y es que el tipo de contenido que consumimos antes de dormir también juega un papel fundamental en nuestro descanso: “Si estás leyendo correos de trabajo o revisando documentos, el cerebro entiende que debe concentrarse, no que es momento de dormir”.

De esta manera, impedimos que el organismo se prepare para poder descansar y recargar energías.

El gran papel de las emociones

Para la experta en sueño, las emociones todavía son más determinantes en este sentido: “Para dormir necesitamos experimentar emociones agradables”, afirma. Esto es así, ya que si antes de acostarnos consumimos contenido que provoca tristeza, ansiedad, ira o miedo el cerebro interpreta que nos encontramos ante una amenaza -aunque sea imaginaria- y que, por tanto, no puede relajarse ni mucho menos llegar al sueño profundo.

Cambia tus hábitos para dormir mejor

Tal y como afirma Fernández, “no hay dispositivo, suplemento ni aplicación que nos ayude más que una buena higiene del sueño”.

Es por esto que lo que la experta recomienda es crear un ambiente emocional positivo en los momentos previos a dormir, así como dedicar unos minutos al agradecimiento.

Aunque a simple vista parezcan rutinas sencillas, estas pueden mejorar la calidad de las horas de sueño: “Todo lo demás son accesorios complementarios”, zanja el vídeo Fernández.