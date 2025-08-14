El horóscopo de mañana, viernes 15 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 15 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Es muy posible que dedique algún tiempo a poner al día su correspondencia. Tratar de estar a la altura de los demás puede resultarle hoy muy caro. Confidencia a confidencia se enterará de algo que nunca hubiera sospechado.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para actividades tranquilas y hogareñas. Su grado de comunicación será excelente y contagioso, lo que propiciará buenos momentos con amigos y familiares. Acaso debiera prestar más atención a su persona y cuidar más de su salud.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure ser discreto ya que hay alguien a su alrededor que podría hacer mal uso de alguna confidencia. Su vida sentimental se verá favorecida. Una buena dosis de sentido común le será muy necesaria a la hora de tomar una decisión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus relaciones sociales se prevén buenas y con muchas perspectivas. Procure mostrarse tal como es y olvídese de esa tendencia a ocultar su personalidad. Relaciones familiares y amistosas tranquilas, pero quizás haya alguna turbulencia en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy llegó el momento de cumplir con esa promesa que viene demorando, cosa que le resultará muy gratificante además de quitarse un gran peso de encima. Día apropiado para relacionarse. Alguien le hará una insinuación. Sepa leer entre líneas y aproveche la coyuntura.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día favorable para actividades artísticas y literarias. Disfrute de la paz conseguida y deje vagar su imaginación. Los sueños de hoy pueden convertirse en realidad a corto plazo. Clima afectivo relajado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si se dedica a hacer esas reparaciones caseras que tiene pendientes evite esa tendencia a mostrarse chapucero, pues más tarde le costaría el doble enderezar lo mal hecho. Su buen humor se pondrá de manifiesto en las relaciones amistosas, pero frene su tendencia a derrochar el dinero.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sentirá vivos deseos de compartir sus cosas con las personas queridas. Procure controlar sus impulsos, pues más tarde podría arrepentirse. Familia y amistad combinarán hoy perfectamente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Probablemente conocerá a personas que pueden abrirle más de una puerta en su trayectoria profesional. Cuide su aspecto al máximo y procure ser moderado en sus comentarios. Relaciones afectivas tranquilas y sin problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No dude en pedir la ayuda que necesita para hacer algo que debe. El falso orgullo podría interferir ahora en su camino. Evite los excesos a la hora de divertirse y hago caso de lo que le diga su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es muy posible que asista a una fiesta donde alguien hará lo posible por sacarle de sus casillas. Si logra dominarse y controla la situación conseguirá pasarlo bien, ya que en general prevalecerá la armonía. Procure ser discreto al hablar de sus asuntos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidad de pasárselo en grande si opta por dedicarse a sus aficiones. Procure no aislarse y comparta su ocio con las personas de su intimidad. Si no pone cuidado perderá un objeto que le gusta.