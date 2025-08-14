El enfermero Jorge Ángel pide que no pises una cucaracha nunca más: "Tiene muchos..."

No hay insecto que cause más asco a la población que las cucarachas. Estos desagradables bichos, que suelen aparecer de forma inesperada cada verano, son indeseables para cualquiera y nadie quiere encontrarlos en su hogar. Su capacidad para sobrevivir en casi cualquier entorno y su rápida reproducción los convierten en una verdadera molestia, especialmente en lugares donde la higiene es fundamental. Sin embargo, el enfermero Jorge Ángel recomienda que no las matemos por estos motivos.

Durante esta estación del año, las cucarachas se convierten en una de las plagas urbanas más molestas y difíciles de erradicar. Aunque nada más verlas todos pensamos lo mismo, en aplastarlas, esto es muy peligroso, porque no solo es poco eficaz, sino que también es un riesgo para la salud.

El verano es la temporada perfecta para la invasión de cucarachas

El aumento de las temperaturas, la humedad y la acumulación de residuos en zonas urbanas convierten a los meses de verano en el escenario ideal para la proliferación de cucarachas. Estos insectos encuentran refugio en alcantarillas, garajes, trasteros, patios interiores y cocinas, y su resistencia les permite sobrevivir en condiciones extremas. Estas entran en contacto con alimentos y superficies de uso cotidiano, convirtiéndose en portadores silenciosos de bacterias peligrosas.

No las pises porque portan enfermedades

El enfermero Jorge Ángel ha explicado que aplastar una cucaracha puede ser una mala decisión: "Son capaces de aguantar hasta novecientas veces su peso, recuperarse de lesiones y sobrevivir meses sin comida, también tienen muchas bacterias".

Entre los patógenos que transportan destacan la salmonela, el estreptococo y el estafilococo, todos ellos capaces de provocar enfermedades intestinales, infecciones e incluso fiebre tifoidea. "Al aplastarlas, hay más riesgo de transmisión de estas bacterias", advierte el enfermero, ya que los fluidos corporales del insecto quedan esparcidos y pueden contaminar superficies.

La mejor alternativa, según Jorge Ángel, es usar sprays insecticidas o trampas, que eliminan a estos insectos sin liberar su carga bacteriana en el entorno.

Con la llegada del calor y la mayor presencia de plagas, los consejos de los expertos son claros: evitar el contacto directo y optar por métodos de eliminación más higiénicos. Pisar cucarachas puede parecer una solución rápida, pero los riesgos que conlleva no lo compensan.