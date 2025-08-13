El horóscopo de mañana, jueves 14 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 14 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Guárdese sus críticas y piense que también otros pueden tener algún reproche hacia usted. Tensión en sus relaciones familiares y buen entendimiento en las amistosas. Una invitación inesperada le dará ocasión de pasar una agradable velada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día tranquilo, en el que tendrá tiempo para hacer lo que desee. Su panorama familiar será apacible y el sentimental excelente Por la noche podrá compaginar perfectamente negocios y diversión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día favorable para la práctica de algún deporte. Quizás le cueste trabajo en principio integrarse con los demás, pero lo conseguirá. Pasará un día feliz si aprovecha las oportunidades que le surjan. Buen panorama afectivo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su actitud intransigente llevará aparejada problemas. Procure mostrarse más flexible y trate de comprender el punto de vista de los demás. Relaciones familiares tensas y cal y arena en las sentimentales. Con los amigos lo pasará bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy conseguirá entenderse con facilidad con las personas que quiere. Se sentirá atraído por pasatiempos intelectuales. Por la noche no deje que la pereza le domine y salga a divertirse, ya que si se queda en casa le invadirá la morriña.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy es probable un animado y bullicioso cambio de ideas. Sin embargo, deberá intentar calmar sus nervios si quiere sentirse a gusto en un acto social. Normalidad en sus relaciones afectivas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá tendencia a mostrarse exigente con sus familiares. Procure ser más tolerante con esos pequeños detalles que le molestan si quiere tener la fiesta en paz. La velada se presenta bajo los mejores auspicios.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá que salir al paso de algún problema familiar inesperado. Procure estar allí donde se le necesita. En el plano personal trate de ser más generoso con los demás y frene su tendencia a la tacañería.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure no gastar a lo loco y sea más conservador con su dinero. Buen ambiente familiar, aunque es posible que un niño se muestre insoportable. Acepte una invitación y pondrá un final feliz a la jornada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día empezará a ritmo lento, pero a medida que avance se irá animando. Trate de pasarlo lo mejor que pueda, pero no abuse de sus fuerzas. En el plano sentimental debería prestar más atención a lo que dice su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El estudio y la investigación le darán buenos frutos, pero es posible que se fatigue en exceso. Una ligera decepción, tras un paso al frente tan importante, no debería preocuparle. Relaciones afectivas gratas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día apropiado para salir con amigos en busca de diversión. Habrá buenas oportunidades de pasarlo bien, ya que la armonía y el buen humor estarán presentes en todo momento. Si quiere que le comprenda su pareja hoy será el momento justo de intentarlo.