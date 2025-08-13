Consejos
Elena Monje, farmacéutica, comparte sus claves para evitar el roce de muslos en días calurosos
La experta explica en su cuenta de Instagram los mejores productos para prevenir este problema
Con el calor, prácticas cotidianas como dormir, trabajar o incluso andar pueden volverse un problema. Para muchas personas, las altas temperaturas pueden desencadenar complicaciones añadidas para conciliar el sueño, como el sudor o el cansancio; no son las únicas, puesto que existen otros factores a tener en cuenta, entre los cuales destaca la rozadura constante de los muslos, que puede llegar a ser muy molesta y provocar escozor.
De ello habla Elena, farmacéutica y creadora de contenido en redes sociales. Su perfil, '@infarmarte', cuenta con más de 336.000 seguidores. En uno de sus últimos vídeos, enseña unos trucos y productos para prevenir dolor y heridas a causa de este problema.
Talquistina en polvo o vaselina en tubo
La farmacéutica explica el truco para evitar la rozadura al caminar: "Con los muslos bien secos, échate talquistina en polvo o polvos de talco", explica. También hay quien usa vaselina en tubo, pero ella no la recomienda para la playa: "Se te puede pegar la arena... y hacer todavía más daño.
La crema que recomienda la experta es 'ProSkin Neo', con un precio rebajado a alrededor de los siete euros por 125 mililitros en varios portales de venta. Este producto forma una película invisible entre los muslos, evitando que se formen heridas. Si ya es demasiado tarde y se han producido daños en la piel, la especialista asegura que la crema "calma el picor y el dolor". También se vende en formato 'stick' (como el desodorante de 'roll-on').
Por último, el artículo más recomenadado para esta situación es la crema anitfricciones del Decathlon, que se vende por 7,99 euros (en su versión de 100 mililitros). De esta forma, evitas que durante la rozadura se formen heridas de las piernas cuando caminas producto de la fricción.
