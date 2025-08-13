Sistema inmune
Un médico revela lo que nadie te había contado sobre la falta de vitamina D: "No suele ser por falta de sol..."
El doctor advierte que abandonar los suplementos en verano puede poner en riesgo la salud
Más de la mitad de españoles tienen déficit de vitamina D
Tras el rastro de la sobredosis por vitamina D: así se investigó el caso que afectó a una decena de jóvenes deportistas y desató la alarma
Balma Simó
España disfruta de más de 2.500 horas de sol al año, unos 300 días anuales y ocho horas de sol al día, pero eso no ha evitado que ciertas personas presenten niveles bajos de vitamina D. Este compuesto orgánico es clave para el sistema inmune, la salud ósea y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.
Ahora, el doctor Jesús Vázquez alerta en su cuenta de Instagram de este problema: "Si tienes que tomar suplementos porque tienes carencias, no debes dejar de hacerlo durante el verano".
El papel oculto del aparato digestivo
Seguramente hayas oído alguna vez que basta con tomar el sol para mantener niveles adecuados. Según Vázquez, se trataría de un mito, pues según el experto "no es suficiente tomar mucho sol para mantener un nivel adecuado de vitamina D, porque cuando hay carencia no suele ser por falta de sol, que también es importantísimo, suele ser porque tengamos un digestivo que no está en un buen estado". A su vez, el especialista explica que muchas veces la causa está en los diferentes órganos del sistema gastrointestinal: "Un intestino inflamado, un hígado que está irritado, un riñón que no funcione demasiado bien es suficiente [...] para no poder absorber bien la vitamina D y para no poder activarla".
Más que huesos fuertes
La vitamina D no solo ayuda a mantener el calcio en el cuerpo, sino que aporta otros factores vitales. El doctor asegura que es "fundamental para nuestro sistema inmune, si no baja nuestra inmunidad".
Además, insiste en la importancia de la salud ósea y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. "Es importante tenerla para mantener el calcio en los huesos y muy importante en la prevención de la demencia senil", concluye Vázquez.
