¿Dónde es festivo este 15 de agosto? Esto dice el calendario laboral 2025

El 15 de agosto es una de las fechas designadas como festivo en el calendario anual. Al estar en medio del mes de agosto, este día suele marcar el final de las vacaciones para algunos y el inicio de ellas para los más afortunados. Su celebración se debe a la tradición y religión católica, que establece el 15 de agosto como el día de la Asunción de la Virgen María, madre de Jesús, que ascendió al Cielo tras morir.

Fue en 1950 cuando se determinó esta fecha y el encargado de hacerlo fue el papa Pío XII. El 15 de agosto suele ser también una jornada de celebración en muchos municipios catalanes, ya que la fecha coincide con las fiestas mayores de estas localidades. Una de las más populares es la fiesta mayor del barrio de Gràcia, en Barcelona, conocida por el concurso de decoración de sus calles entre vecinos.

¿Dónde es festivo?

El 15 de agosto es festivo en Barcelona y en el resto de Catalunya. Pero la catalana no es la única comunidad autónoma que así lo establece, sino que esta fecha está considerada como día festivo en toda España y ninguno de los territorios de la Península y de las Islas puede modificarlo.

Según la legislación, cada comunidad autónoma puede designar cuatro días festivos de elección propia en su calendario laboral, que suele coincidir con fiestas regionales, días de la comunidad u otras celebraciones destacadas. Sin embargo, el día de la Asunción de la Virgen siempre es festivo en todo el país, sin importar el día de la semana en el que caiga.

Este año, el 15 de agosto cae en jueves, por lo que muchos podrán disfrutar de un puente de cuatro días festivos, hasta el siguiente lunes, día 19. Los siguientes festivos, hasta finales de año, llegarán el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España y día de la Virgen del Pilar), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) y el 25 de diciembre (Navidad).