Consejo alimentario
Una dietista avisa sobre el peligro de comprar una sandía cortada: “Posibles contaminaciones bacterianas”
Al perder su principal barrera protectora, la cáscara, hay que ser especialmente cuidadosos
Mariana Zapién, ingeniera de alimentos, alerta: "Las bolsas de tela contaminan tu comida"
¿Qué es más sano, la sandía o el melón? La ciencia te da la respuesta
María Rueda
La sandía, como el melón, es una de las frutas más populares del verano. Y es que, al estar compuesta de un 93% de agua, además de ser un manjar para muchos también es un alimento muy refrescante para afrontar las elevadas temperaturas de esta época del año.
Aunque muchas veces veamos sandía cortada en los supermercados y podamos sucumbir a la tentación de llevarla a nuestro carro de la compra, la dietista María de Lluc ha advertido en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 130.000 seguidores, de que se trata de un producto que debemos consumir de determinadas maneras.
¡Ojo con la sandía cortada!
La nutricionista ha comenzado el vídeo grabando cajas de sandías cortadas por la mitad expuestas en las estanterías de una frutería, a temperatura ambiente, como ejemplo de que no es recomendable adquirirlas en ese estado. Otra cosa diferente es que se conserve en una nevera: “Sed conscientes de que tiene que estar bien refrigerada”, ha alertado la experta.
Tal como ha explicado la especialista, cuando esta fruta pierde su barrera protectora, la cáscara, deja expuesta la parte interior, que a su vez es la más dulce y húmeda. Si sucede esto, “se pueden llevar a cabo posibles contaminaciones bacterianas del ambiente”, ha avisado María de Lluc, haciendo mención de enfermedades como la salmonela, e coli o listeria.
