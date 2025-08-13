Botón ‘repost’: qué es y cómo funciona la novedad de Instagram

Instagram ha vuelto a implementar cambios en su aplicación. Esta vez, se trata de algo que gran parte de la comunidad de internautas esperaba con ansias: la posibilidad de compartir publicaciones directamente dentro de la plataforma, de manera que el perfil de cada usuario incluya una pestaña de republicaciones.

Además de esto, también ha anunciado la nueva pestaña de amigos en 'reels' e 'Instagram map'.

Llega el botón de 'repost'

Meta ha incorporado el botón de compartir, función que ya se podía encontrar desde hace un tiempo en la plataforma TikTok. Gracias a esta actualización, los usuarios podrán difundir 'posts' y 'reels' públicos, los cuales se podrán visualizar tanto haciendo ‘scroll’ como entrando en el perfil de usuarios. Los pasos a seguir son los siguientes:

Clica sobre el icono de compartir, ubicado debajo del botón de comentarios. Si así lo deseas, puedes añadir una nota personalizada en una burbuja de pensamiento que aparece en la pantalla durante el 'repost'. Selecciona 'Guardar' para terminar el proceso.

Una vez completados estos pasos, el vídeo seleccionado ganará visibilidad de cara a tus seguidores, que verán como una burbuja con tu foto de perfil aparece en la parte inferior de la pantalla conforme has compartido o te ha gustado dicho contenido. Por otra parte, todo aquello que hayas republicado quedará almacenado en una sección de tu perfil que será visible tanto para ti como para la gente que te sigue.

Amigos en 'reels'

Una vez hayas accedido a la sección de 'reels', notarás que en la zona superior derecha aparece un botón de ‘amigos’. El contenido que englobado dentro de esta sección corresponderá únicamente a vídeos con 'me gusta' o compartido por los usuarios que sigues.

¿Qué es 'Instagram map'?

Otra nueva función es el 'Instagram map', que no deja de ser un modo de geolocalización que permitirá compartir la ubicación con los amigos que desees; visualizar publicaciones, 'reels', historias, notas de contacto con seguimiento mutuo o actividades específicas con una determinada ubicación; y, por último, ver contenido publicado por personas que sigues en lugares de interés.

Como no podía ser de otra manera, el uso de estas funciones será totalmente opcional y se podrá personalizar su alcance dentro del apartado de privacidad.

Por lo que respecta a los menores que utilizan Instagram, los padres o adultos responsables podrán beneficiarse de la herramienta de control parental. De esta manera, los mayores serán notificados cuando se habilite la función de compartir ubicación, con quién lo han hecho y, también, podrán desactivar el acceso si lo consideran necesario.

Por el momento, 'Instagram map' solo está disponible en Estados Unidos, por lo que tocará esperar para ver el recibimiento que se le da a esta nueva implementación entre la comunidad de internautas de España.