El horóscopo de mañana, miércoles 13 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 13 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Alguien de su entorno laboral solicitará de usted ayuda económica importante. No se precipite en concederla y tómese tiempo para pensarlo. Relaciones afectiva gratas. Activa vida social, pero acaso un poco decepcionante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Siga trabajando en esos proyectos que tanto pueden beneficiarle. Hoy será un día de suerte para usted, en el que todo le saldrá redondo. Su pareja mostrará facetas muy positivas que le agradarán.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su eficiencia le ayudará a conseguir sus objetivos profesionales. Sea muy minucioso en asuntos importantes y no pase por alto ni el más pequeño detalle. Buenas relaciones afectivas, pero en el plano sentimental quizás se sienta algo desconcertado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si no se sobrepone a su apatía desaprovechará buenas oportunidades, que sin duda le surgirán, tanto en el plano profesional como en el personal. Relaciones afectivas buenas, en las que encontrará el apoyo que necesita.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el trabajo procure frenar su vehemencia y sea prudente al exponer sus opiniones. Tenga mucho cuidado o podría extraviar algo de importancia, que le haría pasar un mal momento. Por la noche la comunicación con las personas de su intimidad será total.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Será preferible que posponga cualquier decisión importante, relativa a su trabajo, hasta tener clara su posición. El tiempo le ayudará a madurar más sus ideas. Haga planes para el fin de semana encaminados a distraerse y descansar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Recibirá buenas noticias relacionadas con su actividad profesional. Disfrutará de un estado de ánimo alegre y comunicativo. Excelentes relaciones afectivas. Hoy negocios y diversión serán perfectamente compatibles. .

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure no apresurarse demasiado en su trabajo y trate de ser meticuloso, pues hay riesgo de cometer errores. La actitud de un familiar pondrá una nota discordante en este día. Su pareja hará frente común con usted.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que surja una complicación que demorará su trabajo más de lo previsto. Si sale con sus amigos procure no derrochar y trate de adaptarse a la pauta que marquen los demás. Las relaciones sentimentales y familiares serán apacibles.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás le convenga reconsiderar un asunto profesional que creía bien enfocado. Día favorable para compras, pues encontrará más de una buena oportunidad. Una indisposición de su pareja echará por tierra sus planes para el fin de semana.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás su mente no esté todo lo despierta que debiera por lo que será aconsejable posponer cualquier decisión que deba tomar. Lo mejor del día le vendrá a través de la amistad. La velada se prevé muy movida, pero le compensará.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy precisará extremar el tacto con las personas de su entorno laboral. Procure no prestar oídos a habladurías mal intencionadas. Deje en manos de su pareja la administración del hogar y trate de sosegar y divertirse.