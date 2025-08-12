Turismo
Los españoles tienen claro su destino fetiche de vacaciones: "Es muy fácil ligar"
España es un país de contrastes y tiene un lugar preferido para cada uno de sus ciudadanos
Periodista
El verano es la época vacacional por excelencia y solamente el mes de diciembre cuenta con unas fechas, las de Navidad, parecidas a la sensación de parón general de la sociedad. Semana Santa es otro de los momentos valle del año y parece que todo el mundo (que no trabaja) baja el ritmo.
El destino favorito para desconectar en estas fechas, en cambio, no está tan claro y depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la experiencia personal o si se lleva acudiendo muchos años al mismo sitio, algo que suele generar melancolía y un buen recuerdo.
Ahora, en 'La influencia', el presentador Nacho Pla ha decidido salir a la calle a preguntar a los españoles cuál es su destino favorito durante las vacaciones, teniendo en cuenta solo las ubicaciones en España: "¿Mejor lugar de veraneo en España?", preguntaba a los peatones.
Las respuestas han apuntado a los cuatro puntos cardinales, demostrando que no existe un único lugar bueno y que cada persona tiene su oasis particular dentro del país.
El primero lo tiene claro: "Mallorca. Mucha fiesta y están bien las calas", asegura el joven. Las Baleares salen más de una vez, aunque en otros casos es Ibiza la isla favorita de algunos. Las Canarias, en general, es otro de los destinos que aparecen apuntados. En el Mediterráneo se quedan con Jávea, en la Comunitat Valenciana, por su "relación calidad-precio".
Otro tiran para el norte y mencionan Santander o Galicia, donde "se come muy bien", aunque también San Sebastián por la posibilidad de hacer "surf" y poder "llevar sudadera por la noche". Más al oeste, Asturias tiene "tanto playa, como montaña", y se puede disfrutar de actividades en los dos lugares.
En cambio, hay más personas que tiran hacia el sur, en el Puerto de Santa María, donde "es muy fácil ligar" y "hay muchas discotecas", convirtiéndolo en uno de los lugares preferidos para los más fiesteros. Marbella, también nombrada, lo es por "el lujo que desprende". Otra de las localidades que sale indicadas es Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
La realidad es que España es un país muy variado y existen miles de lugares que bien podrían entrar en una lista de los mejores sitios para pasar las vacaciones. La cuestión es encontrar el sitio adecuado para el tipo de receso que cada uno busque.
